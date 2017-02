Elma-pırasa-fındık ciğerleri kurtardık

Kötü alışkanlıklar hayatı bitiriyor.

Tütün ürünleri ve alkolden uzak durulmasını isteyen uzmanlar, "Canını seven, uzun yaşamak isteyen zararlı alışkanlıklardan kaçar" diyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı da, tek başına veya birlikte kullanıldığında alkol ve sigaranın ciddi hastalıklara yol açtığını belirtiyor.

"Alkol ve tütün ağız-boğaz kanseri yapar. Karaciğer kanseri ortaya çıkar. Kalp krizi, felç, damar sertleşmesi veya daralması gibi hastalıklara yakalanmak kaçınılmaz olur" diyen Şebnem Kandıralı, sigara hasarından akciğerleri ve vücudu kurtaracak besinleri ise şöyle sıralıyor...



BESLENME ÖNEMLİ

Flavonoidler: Kanser hücrelerinin büyümesini durdurmada etkili ve tütün tarafından yapılan DNA hasarı ile mücadele ederek akciğer kanserine karşı koruyan bitki pigmentleridir.

Sigara içen veya içip de bırakanların akciğerlerini korumaya yardımcıdır. Yeşil çay, siyah çay, çilek, böğürtlen, pırasa, brokoli, kapari, tere, dereotu, brüksel lahanası, elma, kuş üzümü, fasulye ve soğanda bulunur.

A vitamini: Sigara A vitamini eksikliğine yol açar. A vitamini en çok sarı turuncu sebze (havuç, kış kabağı) ve meyveler (kırmızı/ sarı portakal, kayısı, şeftali) ile koyu yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. A vitamini karaciğer, balık yağı, süt, tereyağ, yumurta gibi besinlerde de vardır.

E vitamini: Damarları koruyan güçlü bir antioksidandır. Bitkisel yağlar, yağlı tohumlar, tahıl taneleri, soya, yeşil yapraklı sebzeler ve baklagillerde bu vitamin bulunur.

C vitamini: Sigara içenlerin vücutlarındaki normal düzeyleri koruyabilmek için günlük C vitamini ihtiyaçlarını 2-3 katına çıkartmaları gerekir.

C vitamini kaynakları: Limon, portakal gibi turunçgiller, çilek, böğürtlen, kuşburnu, domates, lahana, yeşil biber, asma yaprağı, ıspanak.

B kompleks grubu vitaminler: Niasin, pantotenik asit, riboflavin, tiamin, folik asit ve biotin antioksidanlardan zengindir ve hücreleri korur.

Genel olarak B kompleks grubu vitamin kaynakları: Karaciğer ve diğer organ etleri, et, süt, baklagiller, tahıllar, ceviz, fındık, yumurta, peynir, balık, yeşil yapraklı sebzeler, maya.



HASARI AZALTMAK İÇİN YAPILACAKLAR

Vücudu ve karaciğeri alkol hasarından kurtarmanın yollarını Şebnem Kandıralı şöyle anlattı: "Yediğiniz yiyecekleri yakmak ve enerji kullanımına harcamak için vücut B grubu vitaminlerine ihtiyaç duyar. Balık, tavuk, hindi, et, yumurta, süt ürünleri, fasulye, bezelye, yeşil yapraklı sebzeler B vitaminlerini içerir. Ayrıca günlük tuz alımını düşürmek şarttır. Bu sayede sıvıların bacaklar, karın ve karaciğerde birikmesi önlenmiş olacaktır. Vücut depolarını telafi etmek için ekstra besin alımı gerekir. Sık atıştırmalar ile küçük öğünlerin alınması yararlı olabilir. Basit karbonhidrat alımını meyve yemeyi arttırarak, kompleks karbonhidrat alımını da tam tahıllı ekmek, patates, mısır, bezelye, mercimek, fasulye, ve fındıkgiller gibi besinleri yiyerek arttırın."