az calışmasından kansızlığa, depresyondan Alzhemier'a kadar bircok nedeni olan unutkanlık can sıkıyor.unutkanlığa karşı meyve salatası oneriyor: "1 kabuklu elma, 8-10 kuru yaban mersini,, 1 ince dilim karpuz, 1 yemek kaşığı kuru uzum, 10-12 boğurtlen, 3 kaju, 2 ceviz. Malzemeleri sırasına gore karıştırın. Hazırladığınız meyve salatasını 2 ay, ilk 10 gun her gun tuketin. Sonraki 50 gun ise, gun aşırı olmak uzere her akşam yemeğinden 2 saat sonra mutlaka yiyin. Salata ile ilk 10 gunde 2 kez, sonraki 50 gunde 5 kez, akşam yemeğinde somon, sardalya veya uskumru tuketin."