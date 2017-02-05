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Unutkanlığa karşı meyve salatası

Unutkanlığa karşı meyve salatası
Troidin az calışmasından kansızlığa, depresyondan Alzhemier'a kadar bircok nedeni olan can sıkıyor. İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, unutkanlığa karşı meyve salatası oneriyor: "1 kabuklu elma, 8-10 kuru yaban mersini, 3 kuru erik, 1 ince dilim karpuz, 1 yemek kaşığı kuru uzum, 10-12 boğurtlen, 3 kaju, 2 ceviz. Malzemeleri sırasına gore karıştırın. Hazırladığınız meyve salatasını 2 ay, ilk 10 gun her gun tuketin. Sonraki 50 gun ise, gun aşırı olmak uzere her akşam yemeğinden 2 saat sonra mutlaka yiyin. Salata ile ilk 10 gunde 2 kez, sonraki 50 gunde 5 kez, akşam yemeğinde somon, sardalya veya uskumru tuketin."
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  • 05 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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