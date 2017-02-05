Kanser kader değil

Dünyada olum nedenleri arasında ilk sırada bulunan kanser, kulaktan dolma bilgilerle hayati tehdit yaratıyor. Medipol ÜniversitesiHastanesi TıbbiOnkoloji Uzmanı Doç. Dr.Ömer Fatih Ölmez, "Sadece yuzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, coğunun aile ilişkisi yoktur" diyor. Doc. Dr. Ölmez, doğru bilinen yanlışları şoyle anlatıyor:
KANSERİN BELİRTİ VERMEZ: Bircok kanser turu erken donemde uyarıcı belirti ve bulgular gosterir. biyopsi kanseri
ÇOĞALTIR: Tumor biyopsisi yapmanın kanserli hucrelerin yayılmasına neden olduğu ile ilgili bilimsel kanıt yoktur.
KANSER OLACAĞIN VARSA OLURSUN: Tum yeni kanser vakalarının en az yarısı onlenebilir veya tarama ile erken yakalanabilir. Tek başına sigara tum kanser olumlerinin yuzde 30'unu kapsar.
AİLEDE KANSERLİ YOKSA RİSK YOK: Sadece yuzde 5-10 kanserin ailesel ilişkisi bilinir, coğu sporadiktir ve aile ilişkisi yoktur.
BAZI KANSERLER BULAŞICIDIR: Kanserin hicbir ceşidi bulaşıcı değildir. Bununla birlikte bilinen bulaşıcı virusler kansere neden olabilir.
KANSERE YAKALAN RSAN ŞEKER YEMEMELİSİN: Şeker yemenin kanser hucresinin gelişimine veya hızlı yayılacağına ilişkin bilimsel kanıt yoktur. Normal hucrede olduğu gibi kanserli hucrenin de buyume ve normal fonksiyonlarını gormek icin şekere ihtiyacı vardır. Şekeri kısmak veya artırmak kanseri hucreleri etkilemez.
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