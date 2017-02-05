Balık-domates-nar babalık yolunu açar

KIRMIZI MUCİZE
Sperm hareketlerini hızlandıran besinleri tuketmek kısırlık riskini azaltıyor. Bu besinlerden bazıları nar ve domatestir. Cok guclu bir antioksidan iceren domatesteki likopen pigmenti, çocuk sahibi olma şansını da artırıyor. 12 hafta boyunca gunde 30 miligram domates suyu (yaklaşık 320 gr) icen erkeklerin sperm hareketlerinin arttığı, seminal plazmada beyaz kan hucrelerinin oranının duştuğu, boylece sperm hareket yavaşlığına bağlı erkek kısırlığını diğer antioksidanlara oranla daha fazla duzelttiği son yapılan calışmalarda gosterilmiştir.
PİŞİREREK TÜKETİN
Likopenden zengin meyve ve sebzeler arasında ilk sırayı domates, karpuz, pembe greyfurt, kuşburnu almaktadır. Domatesin pişirilmesi iceriğindeki likopen oranını artırır. Likopen suda cozunmediği ve bitkisel liflere bağlı olduğu icin domatesin yemek icin hazırlanması (parcalanması, yağ ile karıştırılması, pişirilmesi) likopenin vucut tarafından kullanılabilirliğini artırır. Likopen yağda cozunduğu icin yağ onun sindirim sistemi tarafından emilmesini yukseltir.
SPERM SAYISINI ARTIRIR
Nar ve nar suyu da yuksek oranda antioksidan icermesi nedeniyle sperm sayısı ve sperm hareketliliğini artırır. Ayrıca sığır ve dana karaciğeri tuketmekle gunluk A vitamini, B12 vitamini, folik asit, selenyum ve cinko gereksinimi karşılanmakta, boylece sperm kalitesi ve hareketliliği yukselmektedir. Sperm sayısını ve hareketliliğini artıran diğer bazı besinler; portakal, greyfurt, baklagiller, balık (somon vb), kabuklu deniz ürünleri, ceviz, fındık, badem, fıstık, ananas, yumurta olarak sayılabilir.
GÖBEK YAPMA BEBEK YAP
Yağlı ve düzensiz beslenmek erkeklerde beyaz yağ dokusunu artırarak kısırlık riskini yükseltiyor. Yrd. Doç. Dr. Çağcıl Yetim, "Beyaz yağ dokusu vücudun iç organları çevresinde birikir ve yiyeceklerle fazla yağ alınması ile bu doku artar. Bu durum da sperm hareketlerini yavaşlatarak kısırlığa davetiye çıkarır" uyarısında bulunuyor.
LİKOPEN ORANI YÜKSEK BESİNLER
Vücudu koruyan en güçlü madde antioksidandır. Antioksidanın içeriğindeki likopen de erkek kısırlığında önemli bir yer tutar. Likopen oranı yüksek gıdaların başında ise domates salçası gelir. Domates salçasını, taze domates, ketçap, domates suyu ve sosu takip eder. Karpuz ve pembe greyfurt da likopen zengini besinler arasında sayılabilir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.