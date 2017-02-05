Antibiyotikler diş sarartıyor

İnci gibi bembeyaz dişlere sahip olmak isteyenlerin tukettikleri gıdalara ve ilaclara dikkat etmesi gerekiyor. Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan, çay, kahve, sigara ve renkli içeceklerin diş rengine zarar verdiğini soyluyor. Doğuştan gelen sebepler ve uzun süre antibiyotik kullanılmasının da lekelenmelere yol actığını belirten İlker Arslan, "Lekeli dişler beyazlatma yöntemiyle temizlenebiliyor. Ev veya ofis tipi beyazlatma yontemiyle bu sıkıntıdan kısa surede kurtulmak mumkun oluyor" diyor.