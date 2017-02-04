Üzüm ye iki gözüm!

Doğada pek cok renkte bulunan, tadı bilinen uzume benzeyen bektaşiüzümünün sağlığa bircok faydası bulunuyor. Antioksidan ozelliğiyle kataraktriskini azaltan bu üzüm doğurganlığıartırıyor. Yararları şoyle sıralanıyor...
Safra kesesini zararlı toksinlerden arındırır. İltihapları giderir.
Tansiyonu dengeler. Bağışıklıksistemini güçlendirmede etkilidir.
Taze bir şekilde tuketildiğinde regl duzensizliği olan kadınların problemlerini cozer. İştahaçar.
Cildin daha canlı ve guzel gorunmesini sağlar. İdrarsöktürücüözelliğibulunur.
Romatizmadan kaynaklanan kireclenmeleri giderir. Böbreklerdeoluşan taşların düşürülmesindeetkilidir.
Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Kanser hastalarının kullandığıilaçların etkisini artırır.
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