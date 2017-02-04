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Üzüm ye iki gözüm!

Üzüm ye iki gözüm!
Doğada pek cok renkte bulunan, tadı bilinen uzume benzeyen bektaşi üzümünün sağlığa bircok faydası bulunuyor. Antioksidan ozelliğiyle katarakt riskini azaltan bu üzüm doğurganlığı artırıyor. Yararları şoyle sıralanıyor...
Safra kesesini zararlı toksinlerden arındırır.
İltihapları giderir.
Tansiyonu dengeler.
Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.
Taze bir şekilde tuketildiğinde regl duzensizliği olan kadınların problemlerini cozer.
İştah açar.
Cildin daha canlı ve guzel gorunmesini sağlar.
İdrar söktürücü özelliği bulunur.
Romatizmadan kaynaklanan kireclenmeleri giderir.
Böbreklerde oluşan taşların düşürülmesinde etkilidir.
Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.
Kanser hastalarının kullandığı ilaçların etkisini artırır.
  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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