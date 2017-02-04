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lar leri bozar

Fazla kilolar böbrekleri bozar
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gumuş, böbrek kanserindeki en önemli risk faktörlerinin obezite ve sigara olduğunu soyledi. "Böbrek bölgesinde ağrı, idrarda kanama veya ele gelen şişlik şeklinde kendini gösterebilir" diyen Prof. Dr. Gumuş, şoyle devam etti: "Eğer tumor kemik, akciğer, beyin gibi organlara sıçramışsa öksürük, kanlı balgam, kemik ağrıları ve beyin tutulumuna bağlı rahatsızlıklar da gorulebilir. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı olabilir. ve sigara bu kanser turunde de en onemli risk faktorudur."
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  • 04 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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