Fazla kilolar böbrekleri bozar

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmut Gumuş, böbrek kanserindekien önemli risk faktörlerininobezite ve sigara olduğunu soyledi. "Böbrek bölgesindeağrı, idrarda kanama veya elegelen şişlik şeklinde kendinigösterebilir" diyen Prof. Dr. Gumuş, şoyle devam etti: "Eğer tumor kemik, akciğer, beyin gibi organlara sıçramışsa öksürük,kanlı balgam, kemikağrıları ve beyin tutulumunabağlı rahatsızlıklar da gorulebilir. Halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı olabilir. Fazla kilo ve sigara bu kanser turunde de en onemli risk faktorudur."
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