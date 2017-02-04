Ağrıyı hafife alma sağır kalma!

BELİRTİLERE DİKKAT EDİN
Her yutkunduğumuzda bu yapı kısa sureyle acılır ve hemen kapanır. Bu şekilde orta ve dış kulak arasındaki basıncı dengeler. Ostaki borusu gereken şekilde acılamadığında basınc dengelenemez ve kulakta sıkıntılara yol acar. Orta kulak enfeksiyonu, kulak ağrısı, kulak zarı çökmesi, kulakta basınç veya dolgunluk hissi, işitme sorunları ve kulak çınlaması ostaki borusu sorununun ortak belirtileridir.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Ostaki borusunda soruna yol acan nedene yonelik tedavi uygulanır. Burun spreyleri, antihistaminikler ve antibiyotiklere başvurulur. Ostaki borusunda bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon varsa antibiyotik kullanılır. İlac tedavisine yanıt alınamayan durumlarda cerrahi yonteme başvurulur.
HANGİ DURUMDA SIKINTI YAŞANIYOR
Soğuk algınlığı, alerji, kulak veya sinüs enfeksiyonları gibi hastalıklar östaki borusunun şişmesine yol açar.
Uçuş, dalış, yüksek yerlere hızlı çıkma sırasında yaşanan ani hava basıncı değişikliği...
Östaki borusunu bloke eden büyümeler.
Anormal yapıda östaki borusu ile doğmak.
YUTKUNMAYLA GEÇMİYORSA...
Uçakta veya trende kulaklarda basınc yaşanır. Denizde dalma sırasında kulak ağrısı ve kulak zarının yırtılması ya da baş donmesi problemleri ortaya cıkabilir. Basit şikayetler yutkunma veya esneme hareketiyle geçer. Ancak, yetişkinlerin yaklaşık yuzde birinde, kulaklarda devamlı basınç hissi, boğuk duyma şeklinde kalıcı belirtileri olan ya da kulak zarı arkasında sıvı toplanmasına yol acan ostaki borusu fonksiyon bozukluğu vardır.
BALON YÖNTEMİ ETKİLİ OLUYOR
Yenilikçi bir tedavi olan 'balon dilatasyonu' ostaki borusunun tedavisinde başarılı sonuc veriyor. Kısa sureli genel anestezi altında yapılan bu işlemde; burundan veya ağızdan ostaki borusunun kıkırdak yapısındaki parcasının icine bir balon yerleştiriliyor. Ardından balon 2 dakikalığına, 10 atmosfer basınç yaratacak şekilde şişiriliyor. Sonuc olarak borunun icindeki tıkanıklık acılıyor.
UYGULAYIN: VALSALVA MANEVRASI
Balon dilatasyon uygulamasından sonra düzenli olarak östaki borusu havalandırma egzersizi yapılmalı. Burun deliklerinizi kapatın, ağzınız kapalı iken karın kasınızı gererek burnunuzdan üflüyormuş gibi nefes verin. Bu hareket östaki borusunu açarak basıncın dengelenmesini sağlar. Ameliyat sonrasında 'valsalva manevrasını' bir ay süresince günde 3-5 kez yapmalısınız.
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