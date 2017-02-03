Brokoli-ısırgan mikroplara düşman

DİRENÇ VEREN BESİNLER
BROKOLİ: Bağışıklığı kuvvetlendirip antibiyotik etki gösteren bir besindir. ÖğÜnlerde 100-200 gram kadar brokoliyi haşlayarak (yağ ve tuz ilave etmeden) yemeklerin yanında tuketebilirsiniz.
NAR: Kabuğu, suyu, tanesi antioksidan zenginidir. Damar sertliği riskini azaltır ve kanserden korur. Gunde 1 kucuk nar yemek vucut direncini artırır.
KUŞBURNU: Soğuk algınlığı, grip, nezle gibi enfeksiyonlu hastalıklarda C vitamini iceriğinin yanı sıra yangı giderici etkisinden de yararlanılmaktadır. Gunde 1 fincan taze demleyip icmek etkili olacaktır.
ISIRGAN: Gunluk 1 tutam ısırgan, bağışıklık sistemini guclendirirken kanser tedavisinde de etkili olur. Isırgan otunu yaptığınız karışım olan caylara ilave ederek de tuketebilirsiniz.
MANDALİNA: İceriğindeki antioksidan vucudu guclendirerek, enfeksiyonlara karşı savaşmasını kolaylaştırır. Gunde 2 tane mandalina yemek vucut direncini artırır.
MAYDANOZ: 8-10 dal maydanoz yetişkin bir insanın günlük C vitamini ihtiyacının yarısını karşılayabilir. KİVİ: C vitamini acısından limondan 5-6 kez daha zengindir. Gunde 1 orta boy kivi yemek etkili olacaktır.
MÜRDÜM ERİĞİ: Kuvvetli antioksidan etkisi vardır. Gunde 2-3 kucuk boy yemek, direnci arttırır.
SOĞUK ALGINLIĞINA BİTKİ ÇAYLARI
Ihlamur (50 gr)
Adaçayı (20 gr)
Tarçın (1 çubuk)
Zencefil (2 parça)
Karanfil (5 adet)
Havlıcan (2 parça)
Kuşburnu (50 gr)
Hibisküs (30 gr)
Okaliptüs (5 yaprak)
Papatya (10 tane)
HAZIRLANIŞI: Malzemeleri harmanlayın. Daha sonra bir bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı karışımdan koyup 5 dakika demlendirip süzün. Bal veya pekmezle tatlandırarak içebilirsiniz.
OMEGA-3'LE GÜÇLENİN
Günde 1-3 gr Omega-3 tuketmek, bağışıklık sistemi geliştirir. Omega 3, antienflamatuvar (iltihabi reaksiyonu önleyici) etkiye sahiptir. Hastalıklardan korunmayı sağlar. Ozellikle cocuklarda beyin gelişimi ve kalp sağlığı uzerinde olumlu etkileri vardır. Somon, uskumru ve ton balığı Omega-3 açısından zengindir. Anne sütü, keten tohumu, ceviz, badem, fındık ve semizotu Omega-3 iceren diğer besinlerdir.
SU İÇMEYİ UNUTMAYIN
Her renkte besini tüketmek, sağlıklı olmanın ilk şartıdır. Yaşam kalitenizi artırmak için; süt, et, sebze ve meyve grubu besinleri dengeli tüketin. Günde en az 2-2.5 litre su için.
KAHVALTIYI ES GEÇMEYİN
Vücut için gerekli enerjiyi alabilmek için kahvaltıyı atlamayın. 1 fincan adaçayı veya yeşil çay, 1-2 dilim peynir, 2 ceviz içi, 3 tane esmer kayısı, 1-2 dilim tam tahıllı buğday ekmeği yiyin.
GRİBE KARŞI ÇORBA TARİFLERİ
4-5 dal maydanoz
1 kabak
1 adet havuc
1-2 yaprak ıspanak
1 avuc brokoli
Kereviz yaprakları
1 soğan
2 tatlı kaşığı zeytinyağı
Kimyon
Toz biber
2 litre su
Malzemelerin hepsini iyice yıkadıktan sonra doğrayıp bir tencereye atın. Tencereye suyu ekleyerek kaynatıp, ardından altını kısıp kapağını yarım kapatarak 5-10 dakika pişirin. Daha sonra blenderdan geçirip için.
750 ml suyun icine
1 avuc kadar roka
Yarım kilo brokoli
1-2 diş sarımsak
1 sap yeşil soğan
Yarım limon
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Baharat
Tum malzemeleri suya atıp kaynatın. Ardından blenderdan gecirin. İsteğe gore baharatlarla lezzetlendirip sıcak olarak tuketin.
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