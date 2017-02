Brokoli-ısırgan mikroplara düşman

gunlerde grip salgınından nasibini almayan kalmadı.guclu ve etkili bir bağışıklık sistemine sahip olmanın birinci şartının yeterli ve dengeli beslenme olduğunu belirterek,onemine dikkat cekti. İsmailoğlu, enfeksiyondan koruyan besinleri şoyle sıraladı...Bağışıklığı kuvvetlendiripÖğÜnlerde 100-200 gram kadar brokoliyi haşlayarak (yağ ve tuz ilave etmeden) yemeklerin yanında tuketebilirsiniz.: Kabuğu, suyu, tanesi antioksidan zenginidir.Gunde 1 kucuk nar yemek vucut direncini artırır. Soğuk algınlığı , grip, nezle gibi enfeksiyonlu hastalıklarda C vitamini iceriğinin yanı sıraetkisinden de yararlanılmaktadır. Gunde 1 fincan taze demleyip icmek etkili olacaktır.: Gunluk 1 tutam ısırgan, bağışıklık sistemini guclendirirkenIsırgan otunu yaptığınız karışım olan caylara ilave ederek de tuketebilirsiniz.İceriğindeki antioksidan vucudu guclendirerek,kolaylaştırır. Gunde 2 tane mandalina yemek vucut direncini artırır.: 8-10 dal maydanoz yetişkin bir insanınkarşılayabilir. KİVİ: C vitamini acısındanGunde 1 orta boy kivi yemek etkili olacaktır.: Kuvvetli antioksidan etkisi vardır. Gunde 2-3 kucuk boy yemek, direnci arttırır.Ihlamur (50 gr)Adaçayı (20 gr)Tarçın (1 çubuk)Zencefil (2 parça)Karanfil (5 adet)Havlıcan (2 parça)Kuşburnu (50 gr)Hibisküs (30 gr)Okaliptüs (5 yaprak)Papatya (10 tane): Malzemeleri harmanlayın. Daha sonra bir bardak kaynar suya 1 tatlı kaşığı karışımdan koyup 5 dakika demlendirip süzün. Bal veya pekmezle tatlandırarak içebilirsiniz.1-3 gr Omega-3 tuketmek, bağışıklık sistemi geliştirir. Omega 3, antienflamatuvaretkiye sahiptir. Hastalıklardan korunmayı sağlar. Ozellikle cocuklarda beyin gelişimi ve kalp sağlığı uzerinde olumlu etkileri vardır.Omega-3 iceren diğer besinlerdir.Her renkte besini tüketmek, sağlıklı olmanın ilk şartıdır. Yaşam kalitenizi artırmak için; süt, et, sebze ve meyve grubu besinleri dengeli tüketin. Günde en az 2-2.5 litre su için.Vücut için gerekli enerjiyi alabilmek için kahvaltıyı atlamayın. 1 fincan adaçayı veya yeşil çay, 1-2 dilim peynir, 2 ceviz içi, 3 tane esmer kayısı, 1-2 dilim tam tahıllı buğday ekmeği yiyin.4-5 dal maydanoz1 kabak1 adet havuc1-2 yaprak ıspanak1 avuc brokoliKereviz yaprakları1 soğan2 tatlı kaşığı zeytinyağıKimyonToz biber2 litre suMalzemelerin hepsini iyice yıkadıktan sonra doğrayıp bir tencereye atın.750 ml suyun icine1 avuc kadar rokaYarım kilo brokoli1-2 diş sarımsak1 sap yeşil soğanYarım limon1 yemek kaşığı zeytinyağıBaharatTum malzemeleri suya atıp kaynatın. Ardından blenderdan gecirin. İsteğe gore baharatlarla lezzetlendirip sıcak olarak tuketin.