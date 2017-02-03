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Aşka tohum ekin!

Aşka tohum ekin!
Meksika ve Guetemala'da yetişen bir adaçayı türünün tohumları olan Chia, son yıllarda ulkemizde hayli populer oldu. İcerdiği vitamin ve minerallerle birçok hastalıktan koruyan Chia tohumu aynı zamanda zayıflatıyor da... Dunyada 'süper gıda' olarak adlandırılan bu besinin yararlarından bazıları şoyle:
Yüksek antioksidan içeriğiyle cildin erken yaşlanmasını önler.
Lif iceriği yuksek bir bitkidir. Bu nedenle doğal kan şekerini dengeleyici ozelliği vardır.
Sindirim sistemini rahatlatır. Bağırsaklarda bulunan probiyotik bakterilerin büyümesini destekler.
Kan basıncını duşurucu ve kolesterolu dengeleyici etkisi vardır.
Şeker hastalığına karşı kullanılabilir.
Karın bolgesinde yağ dokusu oluşumunu engeller. Metabolizmayı hızlandırarak, zayıflatır.
Meme kanseri ve rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlar.
Performans arttırıcı ve enerji verici ozelliği vardır.
Beyin sağlığına iyi gelir.
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