Aşka tohum ekin!

Meksika ve Guetemala'da yetişen bir adaçayı türününtohumları olan Chia, son yıllarda ulkemizde hayli populer oldu. İcerdiği vitamin ve minerallerle birçok hastalıktan koruyanChia tohumu aynı zamandazayıflatıyor da... Dunyada 'süpergıda' olarak adlandırılan bu besinin yararlarından bazıları şoyle: Yüksek antioksidaniçeriğiyle cildin erkenyaşlanmasını önler.
Lif iceriği yuksek bir bitkidir. Bu nedenle doğal kan şekerini dengeleyici ozelliği vardır. Sindirim sisteminirahatlatır. Bağırsaklardabulunan probiyotik bakterilerinbüyümesini destekler.
Kan basıncını duşurucu ve kolesterolu dengeleyici etkisi vardır. Şeker hastalığına karşıkullanılabilir.
Karın bolgesinde yağ dokusu oluşumunu engeller. Metabolizmayı hızlandırarak, zayıflatır. Meme kanseri ve rahim ağzıkanserine karşı koruma sağlar.
Performans arttırıcı ve enerji verici ozelliği vardır. Beyin sağlığına iyi gelir.
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