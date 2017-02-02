Su içmenin de bir zamanı var

Yaşam kaynağı olan su, insan vucudu icin son derece onemli. Ancak suyun da doğru zamanda icilmesi gerek. Uzmanlar su icmenin kurallarını şoyle sıralıyor: "Banyodan sonra su, icilirse organlar yaşlanır. Acıyedikten sonra içilirse reflü, gastrit vebağırsak rahatsızlığına yol açar. Meyvenin uzerine icilirse mide asidi oluşur. Spor sonrası su icmek karaciğer ve dalağı buyutur. Tatlının uzerine su icilmesi şekeri yukseltir. Suyu korkunca, uyanınca,uykudanönce veyemek arasında icmekte bir sakınca yoktur."
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