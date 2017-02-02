Gırtlaktaki ödem alerjiyle karışıyor

Tıp dilinde 'HerediterAnjiyoödem' (HAÖ)olarak bilinen larinks(gırtlak) ödemi hayatirisk yaratıyor. Bu odemigeciren ve teşhis edilmemişhastaların 3'te 1'ininhayatlarını kaybetme riskiylekarşı karşıya olduğunu soyleyenHerediter Anjiyoodem Dayanışmave Yardımlaşma Derneği (HAODER)Genel Başkanı Gökben Yurdakul,onemli uyarılarda bulunuyor. "Buhastalık kaşıntısız şişlik ataklarıile kendini gösteriyor. Özelliklesolunum sistemi bölümününtutulması, hastanın boğularakölümüne neden olabiliyor. Ayrıcahastaların ataklar sırasında kullanılanilaclara kolay erişememesi isesıkıntı ve zorlukları artırıyor"diyen Gokben Yurdakul, gırtlaködeminin alerjik hastalıklarlakarıştırıldığını, bunun da tedaviyigeciktirdiğini ifade ediyor.
Boğazdaşişlikle kendinigosteren odemin doğru teşhisedilmesi buyuk onem taşıyor.HAODER Başkanı Gokben Yurdakul,genlerdeki bozuklukla ortaya cıkanhastalığa karşı hem doktorlarınhem de hastaların cok dikkatliolması gerektiğini belirtiyor.
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