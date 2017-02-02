Gırtlaktaki ödem alerjiyle karışıyor

Tıp dilinde 'Herediter Anjiyoödem' (HAÖ) olarak bilinen larinks (gırtlak) ödemi hayati risk yaratıyor. Bu odemi geciren ve teşhis edilmemiş hastaların 3'te 1'inin hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu soyleyen Herediter Anjiyoodem Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (HAODER) Genel Başkanı Gökben Yurdakul, onemli uyarılarda bulunuyor. "Bu hastalık kaşıntısız şişlik atakları ile kendini gösteriyor. Özellikle solunum sistemi bölümünün tutulması, hastanın boğularak ölümüne neden olabiliyor. Ayrıca hastaların ataklar sırasında kullanılan ilaclara kolay erişememesi ise sıkıntı ve zorlukları artırıyor" diyen Gokben Yurdakul, gırtlak ödeminin alerjik hastalıklarla karıştırıldığını, bunun da tedaviyi geciktirdiğini ifade ediyor.



Boğazda şişlikle kendini gosteren odemin doğru teşhis edilmesi buyuk onem taşıyor. HAODER Başkanı Gokben Yurdakul, genlerdeki bozuklukla ortaya cıkan hastalığa karşı hem doktorların hem de hastaların cok dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.



