Ceviz-bal ikilisi kovuyor kanseri

ANTİOKSİDAN DEPOSU
Birlikte tuketilmesi onerilen mucize ikililerin başında ceviz ve bal gelir. Ceviz, yuksek antioksidan etkisi ile kanseri onler. Cevizi kaynağı bilinen doğal bir bal ile tuketmek etkisini artırır. Her gun ara oğun olarak 2-3 ceviz ve 1 tatlı kaşığı bal tuketmek, kanserojen maddeleri vucuttan uzaklaştırarak kanser oluşumunu onler.
SÜTÜ TARÇINLA İÇİN
Sağlıklı bir yaşam icin tuketilmesi gereken süt; protein, karbonhidrat, kalsiyum, fosfor, potasyum, çinko, A-BD- E ve K vitaminleri ile kanserin önlenmesine yardımcı olur. İceriğindeki vitaminler ile mide, meme, kolon ve yumurtalık kanserine yakalanma riskini azaltır. Hucrelere zarar veren maddeleri etkisiz hale getirir. Tarçınla birlikte tüketildiğinde organların korunması ve kronik hastalıkların önlenmesinde yardımcı olur. Yapılan araştırmalar tarcının kanser hucrelerine karşı toksik etki gosterdiğini ve olmelerini sağladığını gosteriyor.
TAHİN-PEKMEZ MUCİZESİ
Kış aylarının vazgecilmezi olan tahin ve pekmez icerdiği bircok vitaminmineral icerir. Tahin ve pekmezin birlikte tüketilmesi doku ve organların daha iyi çalışmasına ve kanserojen maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Ozellikle tahinin DNA hasarını önleyen yapısıyla kanserle mücadele eden bir besin olduğu bilinmektedir. Yuksek ısılarda işlem gormeyen tekniklerle uretilmiş tahin ve pekmezin tercih edilmesi daha sağlıklıdır. Bu muhteşem ikilinin gün ışığına maruz bırakılmamaları ve açıldıktan sonra buzdolabında saklanmaları önerilir.
YOĞURT-BADEM MUHTEŞEM
Badem kanseri onleyen yağlı tohumların başında gelir. Antioksidan etkisi ile birlikte hucrelerin sağlığını koruyan ve kanserojen maddelerin vucuttan uzaklaşmasını sağlayan badem, yoğurtla tüketildiğinde bu etkisini katlamaktadır. Badem ve yoğurt ikilisi hucreleri sağlıkla besler. Yoğurt hucrelerin duzenli beslenmesini sağlarken, bu ozelliği ile kanseri onlemede bademe yardımcı olan gıdaların başında gelir.
HAFTA DA 3-4 KEZ BALIK-SALATA YİYİN
Balığın icindeki Omega 3 ve 6 yağ asitleri kanseri onlemede etkili oluyor. Haftada 2-3 kez balık tuketmek kansere karşı koruyucu ozellik sağlıyor. Balığın salata ile birlikte yenilmesi ise kanserojen maddeler vücuttan uzaklaştırıyor. Salatada kullanılan sebzelerdeki molibden, demir, kalsiyum ve A, C, E vitaminleri kansere karşı onleyici etki gosteriyor. Marul, kıvırcık, salatalık, maydanoz, tere, nane, roka, biber, limon gibi sebzeler ile yapılan salataları gunde 2-3 porsiyon olacak şekilde tuketebilirsiniz.
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