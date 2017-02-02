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Bebek isteyene tatlı darbe

Çikolata ve şeker, bebek sahibi olmak isteyen çiftleri vuruyor. Şekerin hormonları bozduğunu belirten uzmanlar, ‘Yumurta ve spermleri erken yaşlandırır’ uyarısı yapıyor

Bebek isteyene tatlı darbe
Küçük-Büyük herkesi cezbeden çikolata ve şeker bebek yolunu kapatıyor. Hormonları olumsuz etkileyen şekerle birlikte gelişen insulin direncinin yumurta hasarına yol actığını soyleyen Op. Dr. Betül Görgen, "Boş kalori olan şeker, kilo aldırır. Yumurta ve spermlerde erken yaşlanmayı kolaylaştırır. Bu yüzden çikolata ve şekerin içinde boğulmamak lazım. Doğal şekerler de ihtiyacı giderir" diyor. Dr. Gorgen, doğal şekerleri şoyle anlatıyor...
Kuru meyveler: Hurma, uzum ve kayısı hem tatlılar icin hem de ara oğunler icin cok uygundur.
Bal: Kalori bakımından zengindir ama B vitamini gibi sağlıklı vitaminler de icerir. Kadınlarda yumurta kalitesini olumlu etkiler.
Xylitol: Duşuk kalorili doğal tatlandırıcıdır. Cilek ve karnabahar gibi meyve-sebzelerde bulunur. Bağırsakları yumuşatıcı etkisi olduğu icin fazla tuketilmemelidir. Asla yapay tatlandırıcı kullanılmamalıdır. Damak tadınıza değil, vucudunuzu hayal kırıklığına uğratmamaya odaklanmanız onemlidir.
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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