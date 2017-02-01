Geçmeyen grip şekerin habercisi

Öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı, halsizlik... Şu günlerde hemen herkesin yakındığı bu şikayetler daha çok gribi işaret ediyor. Ancak bu yılki grip ne yazık ki kolay kolay geçmiyor. Mutlaka doktor kontrolünde ilaç tedavisi gerektiriyor. Yeditepe ÜniversitesiHastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.Yaşar Küçükardalı, grip başta olmak üzere kışın yaşanan enfeksiyonlarla ilgili önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Küçükardalı, kışın gribal enfeksiyonlar ve akciğer enfeksiyonlarına sık sık yakalanan, iyileşme süreci uzun olan kişilerde teşhis konulmamış diyabet hastalığıolabileceğinin uyarısında bulunuyor. "Sık sıkhasta olanlar, şeker hastalığına yöneliktestleri yapmalıdır" diyen Küçükardalı, "Şekeri yükselen yaşlılarda da altta yatan sinsi bir enfeksiyonun olabileceği akla getirilmelidir" şeklinde konuşuyor. Artan enfeksiyon hastalıklarının neden olduğu şeker yüksekliğini kontrol altına almak için tedbirli olmak gerektiğini anlatan Küçükardalı, hayatı kolaylaştıracak bazı önerilerde bulunuyor...
ŞİKAYETLERİ KARIŞTIRMAYIN Grip ilaçlarının yol açtığı ağızkuruluğu ile yüksek şekerin yol açtığıağız kuruluğunu birbirinden ayırmakgerekir. Şeker ölçümü yapmalı, yeteri kadar sıvı almalı, ağız kuruluğu yapmayan grip ilaçları kullanılmalıdır. Grip ilaçlarının yol açabileceğiçarpıntı ile kan şekeri düşmesininyol açacağı çarpıntı da birbirindenayrılmalı. Şeker düşünce de bilinç değişikliği olur. Şüphelenildiğinde kan şekeri ölçümü yapmak gerekir. Hastalık durumunda vücudumuzenfeksiyondan kurtulmaya çalıştığıiçin bünyede strese yol açar. Bu da belli hormonların yükselmesine böylece çok az yemek yeseniz bile kan şekeri değerlerinin artmasına neden olur. Hastalanınca iştahsızlıktan dolayı az yemek yiyerek şekerinin artmadığını düşünen hastaların ilaçları düzenli almaması yanlıştır.
BÖREK-ÇÖREKYEMEMEK GEREK Diyabet hastalarının kış aylarında yediklerine daha fazla özen göstermeleri gerekiyor. Özellikle karbonhidratlı yiyecekleri artırdıysanız bunları kabul edilebilir düzeye indirmeniz gerekir. Şeker hastalarında günlük kalorinin yüzde 50'si karbonhidrattan oluşmalıdır. Bin 600 kalori alınıyorsa 800 kalorisi karbonhidrat olmalı. Rafine şeker, şeker ile yapılan tatlılar, beyaz unla yapılan gıdalar, pilav, patates, börek, çörek gibi gıdalar tüketilmemeli. Günlük öğünlerin içermesi gereken 5 besin grubu vardır. Bunlar; tahıl ve nişasta, et ve alternatifleri, sebze, meyve, süt ve alternatifleridir. Bir tabağın dörtte biri kadar meyve-sebze, protein ve tahıl yenilmelidir. Bir bardak süt içilebilir.
GÜNDE 4 KEZ ÖLÇÜM YAPIN Hafif geçen hastalıklarda günde en az 4 kez kan şekerinin ölçülmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, "Daha ciddi durumlarda her 3 saatte bir ölçülmeli. Ne yapabileceğiniz konusunda kuşkulanırsanız hemen uzman danışmanınızı arayın" diyor.
YAŞLILARDA TERSİ Şeker hastalığı nasıl ki inatçı griple kendini gizleyebliyorsa, şekeri yükselen yaşlılarda da altta yatan sinsi bir enfeksiyonun olabileceğinin akla getirilmesi gerekiyor. Bu konuda ilaç kullanımı ve diyetin yanı sıra doktor kontrolü büyük önem taşıyor.
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