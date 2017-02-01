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Geçmeyen şekerin habercisi

Kış aylarında sık sık tekrarlayan ların altında olabileceğini söyleyen uyardı: ten kurtulamıyorsanız şekerinize baktırın

Geçmeyen grip şekerin habercisi
Öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı, halsizlik... Şu günlerde hemen herkesin yakındığı bu şikayetler daha çok gribi işaret ediyor. Ancak bu yılki ne yazık ki kolay kolay geçmiyor. Mutlaka doktor kontrolünde ilaç tedavisi gerektiriyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yaşar Küçükardalı, grip başta olmak üzere kışın yaşanan larla ilgili önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyor. Küçükardalı, kışın gribal enfeksiyonlar ve akciğer enfeksiyonlarına sık sık yakalanan, iyileşme süreci uzun olan kişilerde teşhis konulmamış diyabet hastalığı olabileceğinin uyarısında bulunuyor. "Sık sık hasta olanlar, şeker hastalığına yönelik testleri yapmalıdır" diyen Küçükardalı, "Şekeri yükselen yaşlılarda da altta yatan sinsi bir enfeksiyonun olabileceği akla getirilmelidir" şeklinde konuşuyor. Artan enfeksiyon hastalıklarının neden olduğu şeker yüksekliğini kontrol altına almak için tedbirli olmak gerektiğini anlatan Küçükardalı, hayatı kolaylaştıracak bazı önerilerde bulunuyor...

ŞİKAYETLERİ KARIŞTIRMAYIN
Grip ilaçlarının yol açtığı ağız kuruluğu ile yüksek şekerin yol açtığı ağız kuruluğunu birbirinden ayırmak gerekir. Şeker ölçümü yapmalı, yeteri kadar sıvı almalı, ağız kuruluğu yapmayan grip ilaçları kullanılmalıdır.
Grip ilaçlarının yol açabileceği çarpıntı ile kan şekeri düşmesinin yol açacağı çarpıntı da birbirinden ayrılmalı. Şeker düşünce de bilinç değişikliği olur. Şüphelenildiğinde kan şekeri ölçümü yapmak gerekir.
Hastalık durumunda vücudumuz enfeksiyondan kurtulmaya çalıştığı için bünyede strese yol açar. Bu da belli hormonların yükselmesine böylece çok az yemek yeseniz bile kan şekeri değerlerinin artmasına neden olur. Hastalanınca iştahsızlıktan dolayı az yemek yiyerek şekerinin artmadığını düşünen hastaların ilaçları düzenli almaması yanlıştır.

BÖREK-ÇÖREK YEMEMEK GEREK
Diyabet hastalarının kış aylarında yediklerine daha fazla özen göstermeleri gerekiyor. Özellikle karbonhidratlı yiyecekleri artırdıysanız bunları kabul edilebilir düzeye indirmeniz gerekir. Şeker hastalarında günlük kalorinin yüzde 50'si karbonhidrattan oluşmalıdır. Bin 600 kalori alınıyorsa 800 kalorisi karbonhidrat olmalı. Rafine şeker, şeker ile yapılan tatlılar, beyaz unla yapılan gıdalar, pilav, patates, börek, çörek gibi gıdalar tüketilmemeli. Günlük öğünlerin içermesi gereken 5 besin grubu vardır. Bunlar; tahıl ve nişasta, et ve alternatifleri, sebze, meyve, süt ve alternatifleridir. Bir tabağın dörtte biri kadar meyve-sebze, protein ve tahıl yenilmelidir. Bir bardak süt içilebilir.

GÜNDE 4 KEZ ÖLÇÜM YAPIN
Hafif geçen hastalıklarda günde en az 4 kez kan şekerinin ölçülmesi gerektiğini söyleyen , "Daha ciddi durumlarda her 3 saatte bir ölçülmeli. Ne yapabileceğiniz konusunda kuşkulanırsanız hemen uzman danışmanınızı arayın" diyor.

YAŞLILARDA TERSİ
Şeker hastalığı nasıl ki inatçı griple kendini gizleyebliyorsa, şekeri yükselen yaşlılarda da altta yatan sinsi bir enfeksiyonun olabileceğinin akla getirilmesi gerekiyor. Bu konuda ilaç kullanımı ve diyetin yanı sıra doktor kontrolü büyük önem taşıyor.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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