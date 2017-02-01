Dişçi korkusu depresyona sokuyor

Dayanılmazdiş ağrılarına günlercedirenen, ağrısını dindirmek için bilinenbütün yolları deneyerek doktoragitmeyenlere bu korku pahalıya patlıyor.Dişçi korkusu olarak bilinen dentafobiyüzünden basit bir çürüğün büyüksıkıntılara yol açabileceğini söyleyendiş hekimi ve protez uzmanı ÇağdaşKışlaoğlu, "Dentafobiye yenildiğiniztakdirde, diş çürümesi zamanla kötüyegider. Kolaylıkla doldurulmasımümkün olan küçük oyuklar,dişlerin kırılmasına veya çürümesineneden olabilir, pahalı ve invaziv kökkanal tedavisi ve yenileme çalışmasıgerektirebilir" diyor. Dentafobinindepresyona da yol açtığını belirtenKışlaoğlu, "Öncelikle fobinizi kontrol altınaalmak için bir profesyonelle görüşün vedaha sonra size uygun bir diş hekiminitercih edin. Tamamen güvenebileceğinizbir diş hekimi bulduktan sonra fobiniziyenmek için harcayacağınız çabayadeğecektir" şeklinde konuşuyor.
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