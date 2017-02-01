Ciğerinizi sirkeleyin

Vücudun en önemli organlarından karaciğeri arındırmak gerekiyor. Beslenme uzmanı Jessica Sepel 3 gün sürecek bir detoksla karaciğerin temizlenmesinin mümkün olduğunu söylüyor. Bu 3 günde yapılacakları ise şöyle sıralıyor: "Her ana yemekten önce birçorba kaşığı elma sirkesiiçin. Bu kan şekerinizi düşürür. Yemeklerinizde mutlaka baharatlar, yeşillikler ve limon suyu olmalı. Normal kahve yerine karahindiba kökünden yapılan kahveyi için. Kafein, süt, alkol ve kırmızı etten vazgeçin."
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