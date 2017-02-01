Yol Durumu
  1. Dişçi korkusu depresyona sokuyor
  2. Geçmeyen grip şekerin habercisi

Aşkın tatlı hali

Bol miktarda B vitamini içeren , kadınlarda olan östrojen salgısını düzenler. Cinsel hayata renk katar. Tabii organik olmak şartıyla...

Aşkın tatlı hali
Sağlığa yararları saymakla bitmeyen , cinsel hayatta da önemli rol oynuyor. Organik balın B vitamini zengini olduğunu söyleyen uzmanlar, "Testosteron hormonu için bu vitamin gereklidir. Bal ayrıca kadınlarda olan östrojen salgılanmasını da düzenler" diyor. Uzmanlar balın iyi geldiği rahatsızlıkları şöyle sıralıyor...

HERKESE ŞİFA OLUYOR
Özellikle yatınca başlayan kuru öksürüğe bal iyi gelir.
Sıcak suyla birlikte yapılan bal şerbeti kabızlığı geçirir.
Bal, limonla veya sütle içilirse nezlenin geçmesini sağlar.
Baldaki şeker emilimi en kolay olan şeker olması ve hazmı gerektirmediğinden kolayca kana geçer. Ve midedeki fazlalıkları dışarı atar.
Balın bilhassa buharı ağrı ve sızıyı birkaç dakika içinde dindirmeye başlar.
Bal, gözün görme gücünü arttırır.
Kan yapıcı özelliğinin yanında hastalıktan yeni kalkmışlara kuvvet verir.
Romatizmal hastalıklarda haricen kullanmak hastayı kısa sürede iyileştirir.
İhtiva ettiği A, B, C ve diğer vitaminler ve mineraller insana zindelik verir.
Balgamı keser vücudun pis rutubetini giderir.
İdrar söktürerek mesane yollarını temizler. İltihabını giderir.
Bal saça sürülürse saçları yumuşatır. Besler, uzatır, parlaklık ve canlılık kazandırır.
Bal zeytinyağı ve gres yağıyla karıştırılıp yanan yerlere sürülürse acı, sızı çekilmez. Yanık kısa sürede iyileşir. Yanık izi kalmaz.
Bal karaciğer ve göğsü temizler. Baldaki ciholin karaciğerin fonksiyonunu kuvvetlendirir. Ve hücrelerinde toplanan yağın giderilmesi için harekete geçirir.
Birçok hastalığa karşı koruyucu rol oynayan gerçek bal, kadınlardaki cinsel isteksizliği gideriyor. Bal sayesinde çiftlerin mutluluğu katmerleniyor.
Etiketler: , ,
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar