Aşkın tatlı hali

Sağlığa yararları saymakla bitmeyen bal, cinsel hayatta da önemli rol oynuyor. Organik balın B vitamini zengini olduğunu söyleyen uzmanlar, "Testosteron hormonu için bu vitamin gereklidir. Bal ayrıca kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojen salgılanmasını da düzenler" diyor. Uzmanlar balın iyi geldiği rahatsızlıkları şöyle sıralıyor...
HERKESE ŞİFA OLUYOR Özellikle yatınca başlayan kuruöksürüğe bal iyi gelir.
Sıcak suyla birlikte yapılan bal şerbeti kabızlığı geçirir. Bal, limonla veya sütle içilirsenezlenin geçmesini sağlar.
Baldaki şeker emilimi en kolay olan şeker olması ve hazmı gerektirmediğinden kolayca kana geçer. Ve midedeki fazlalıkları dışarı atar. Balın bilhassa buharı ağrıve sızıyı birkaç dakika içindedindirmeye başlar.
Bal, gözün görme gücünü arttırır. Kan yapıcı özelliğinin yanındahastalıktan yeni kalkmışlarakuvvet verir.
Romatizmal hastalıklarda haricen kullanmak hastayı kısa sürede iyileştirir. İhtiva ettiği A, B, C ve diğervitaminler ve minerallerinsana zindelik verir.
Balgamı keser vücudun pis rutubetini giderir. İdrar söktürerekmesane yollarınıtemizler. İltihabınıgiderir.
Bal saça sürülürse saçları yumuşatır. Besler, uzatır, parlaklık ve canlılık kazandırır. Bal zeytinyağı vegres yağıyla karıştırılıpyanan yerlere sürülürseacı, sızı çekilmez. Yanıkkısa sürede iyileşir.Yanık izi kalmaz.
Bal karaciğer ve göğsü temizler. Baldaki ciholin karaciğerin fonksiyonunu kuvvetlendirir. Ve hücrelerinde toplanan yağın giderilmesi için harekete geçirir.
Birçok hastalığa karşı koruyucu rol oynayan gerçek bal, kadınlardaki cinsel isteksizliği gideriyor. Bal sayesinde çiftlerin mutluluğu katmerleniyor.
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