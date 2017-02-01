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dile geldi!

Alzheimer dile geldi!
Yaşlılık hastalığı ne yazık ki halen tedavi edilemiyor. Uzmanlar bu hastalığın gelişimini yavaşlatmak için art arda önemli çalışmalar yapıyor. 85 Alzheimer hastası üzerinde yapılan son araştırmaya göre; çocukluk çağından sonra 2 dil konuşan insanlar, hastalığın ilerlemesini 5 yıla kadar geciktiriyor. Uzmanlar bunun nedenini, '2 dil konuşan insanların beyin bölgelerinde daha fazla bağlantı olması' şeklinde açıklıyor.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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