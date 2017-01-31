Fındıkla aşkı yakala

Sıkça tükettiğimiz kuruyemişlerden olan fındık, içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırıyor. Bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderip, cinsel sıkıntısı olanların yardımına koşuyor. İktidarsızlık sorununa çözüm oluyor. Erkeklerde libidoyu ve cinsel gücü arttırıyor. Kadınlarda cinsel isteksizliği giderip çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kan basıncını dengeleyip, kolesterolü düşürüyor. Eklem ağrılarını, romatizmayı azaltıyor. Vücuda enerji ve güç veren fındık, içerdiği potasyum sayesinde sinir sistemimizi de koruyor. Kansere yakalanma riskini azaltıyor. Cildi besleyip kırışıklığı engelliyor. Şeker hastalığına yakalanma riskini azaltıyor. Kabızlığı önlüyor. Kalbi besleyip, kalp ritmini ayarlamaya yardımcı oluyor. Kalp krizi geçirme riskini azaltıyor. Kansızlığa şifa oluyor. Demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko gibi mineraller, Protein ve E vitamini zengini olan fındığın hamilelerin de tüketmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Anne adaylarının tükettiği fındık, çocuklarda kemik gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Varislere de iyi gelen fındık, dövülüp yendiğinde öksürüğü kesiyor. Soğuk algınlığı ve akciğer hastalıklarına da şifa dağıtıyor.