Bedenin ilacı balıkta saklı

Kansere kalkan: İçeriğinde bulunan doymamış yağ asitleri pek çok kanser türüne savaş açıyor. Omega 3 yağı, gösterdiği antiinflamatuar özelliği ile vücudun virüs, bakteri, parazit gibi enfeksiyonlara karşı direncini arttıryor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Gripten korunmada da etkin rol oynuyor.
Kırışıklığa savaş açıyor: Protein deposu balık, cilde esneklik sağlıyor. Kollajen dokusunu destekleyerek yaşlanmaya karşı direnci arttırıyor. Ayrıca bu kollajen doku güneşin zararlı ışınlarına karşı cildin bağışıklık sistemini destekleyerek UV ışınlarına karşı koruyucu kalkan oluşturuyor.
Saçları besliyor: Hem içerdiği protein hem vitamin ve mineraller sayesinde saçların uzamasını kolaylaştırıyor. Saçları güçlendiriyor. Ayrıca içerdiği Omega 3 yağ asitleri sayesinde saçların kurumasını ve yıpranmasını önlüyor. Canlı ve parlak görünmesini sağlıyor.
Diyabetin ilacı: İçeriğindeki çoklu doymamış yağ asitleri sayesinde, insülin direncini azaltarak diyabete yakalanma riskini azaltıyor.
Gözleri koruyor: Omega 3 yağ asitleri, görsel gelişim ve retina sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Bu özelliği ile retinanın bozulması ve görüşün bulanıklaşmasına neden olabilecek hastalıklara karşı koruyucu etki gösteriyor. Araştırmalar, yeterli balık ve omega-3 yağ asitleri tüketen kişilerde göz hastalığı oluşma riskinin balık tüketmeyenlere göre daha az olduğunu gösteriyor.
Eg zamayı azaltıyor: Yapılan bazı çalışmalar balığın sedef hastalığı ve egzama gibi deri hastalıklarının da önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Ak ciğerleri güçlendiriyor: Balık akciğerleri de koruyor. İçerisinde bulunan bol miktarda vitamin ile yetişkinlerin yanı sıra çocuklarda sıkça rastlanan astım hastalığını da önlüyor. Yeterli miktarda balık tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre yaşlandıkça akciğerlerin daha sağlıklı ve güçlü olduğu biliniyor.
UNUTKANLIĞIN DA ŞİFASI
Unutkanlığı önlüyor: Beyin yapısının yüzde 60'ı yağlardan oluşuyor. Balık, beynin gri bölgesinde bulunan yağ asidi olan Dokosaheksaenoik Asit'in (DHA) kaynağını oluşturuyor. Omega 3 yağ asitleri, DHA beyin hücreleri arasındaki iletişimi arttırıp unutkanlık, bunama ve diğer nörolojik hastalıklara savaş açıyor. DHA sayesinde, çocuklarda dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu gibi durumların giderildiği, okuma becerilerinde de artış sağlandığı belirtiliyor.
Depresyonu engelliyor: Vücuttaki hücre zarlarının yapısı büyük çoğunluğu ise Omega 3 yağ asitlerinden oluşuyor. Bedendeki iki sinir hücresinin birbiriyle bağlantı kurduğu noktada sinir iletiminde bozukluk yaşanırsa kişide depresyon dediğimiz duygusal bozulmalar meydana gelebiliyor. Depresyondan korunmada haftada 2-3 gün balık tüketmek oldukça önem taşıyor.
Ek lem hastalIKLA rına savaş açıyor: Balık, özellikle iltihaplı eklem hastalıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. İçerdiği vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek vücutta inflamasyon (iltihap) oluşumunu önlüyor. Eklem hastalıklarının görülme sıklığını azaltıyor.
KALP HASTALARINA DEVA
Yapılan çalışmalara göre balık, kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 7 oranında azaltıyor. İçerdiği EPA (eikosapantoenoik) ve DHA (dokosaheksaenoik asit) sayesinde özellikle kötü kolesterolü düşürüyor, damarlarda pıhtı oluşmasını ve buna bağlı gelişen felç riskini önlüyor.
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