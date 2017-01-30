Meteoroloji tahmin değiştirdi! Kar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sabah tahmininde Trakya'yı ve İstanbul'u parçalı bulutlu olarak göstermişti. Öğlen saatlerinin ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini Trakya ve İstanbul için hafif kar yağışlı olarak değiştirdi. Kar yağışından Karadeniz Bölgesi'nin batısı da etkilenecek.

DOĞU İLLERİ İÇİN DE KAR UYARISI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı Doğu illerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle buzlanma, don olayı ve çığ tehlikesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulundu.







Yapılan açıklamada, yurdun doğu kesimlerinde yarın ve çarşamba günü beklenen kar yağışlarının, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Van'ın ve Erzurum'un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiği duyuruldu.



Yoğun kar yağışı nedeniyle, ulaşımda aksamalar ile buzlanma ve don olayı, özellikle çığ tehlikesi karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Öte yandan yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.



DOĞU AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.



Fırtınanın, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.