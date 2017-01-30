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illeti kısıyor sesimizi

Kanser illeti kısıyor sesimizi
Soğuk hava, sigara, üst solunum yolu enfeksiyonları, yüksek sesle konuşmak ya da reflü... Tüm bunlar na neden olabilir. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, ses kısıklığının çoğu zaman hastalık sonucu ortaya çıktığını, bazen de hastalık habercisi olabileceğini söyledi. Belirtilerin 2-3 haftayı aşması halinde doktora başvurulması gerektiğini belirten Dr. Yıldırım, şu uyarılarda bulundu:

CİDDİYE ALMAK GEREK
"Gırtlak kanseri, akciğer kanseri, reflü, depresyon, tiroid bezi tümörleri, beyin tümörleri ve alerji hastalıkları seste bazı değişikliklere neden olabilir. Astım, bronşit veya akciğer i olan hastalarda sesin gücü azalır. Gırtlak tümörleri ve alerjide ses kısılır ve kalitesi değişir. Uzun süren ses kısıklığında akla ilk gelen gırtlak bölgesi kanserleridir. Derhal muayenenin yapılıp gırtlak bölgesinin mutlaka incelenmesi gerekir."
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  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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