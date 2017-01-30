Kanser illeti kısıyor sesimizi

Soğuk hava, sigara, üst solunum yolu enfeksiyonları, yüksek sesle konuşmak ya da reflü... Tüm bunlar ses kısıklığına neden olabilir. MedicalPark Gaziosmanpaşa Hastanesi Kulak BurunBoğaz Uzmanı Op. Dr. Ertan Yıldırım, ses kısıklığının çoğu zaman hastalık sonucu ortaya çıktığını, bazen de hastalık habercisi olabileceğini söyledi. Belirtilerin 2-3 haftayı aşması halinde doktora başvurulması gerektiğini belirten Dr. Yıldırım, şu uyarılarda bulundu:
CİDDİYE ALMAK GEREK
"Gırtlak kanseri, akciğer kanseri,reflü, depresyon, tiroid bezitümörleri, beyin tümörleri ve alerjihastalıkları seste bazı değişikliklereneden olabilir. Astım, bronşit veyaakciğer kanseri olan hastalarda sesingücü azalır. Gırtlak tümörleri vealerjide ses kısılır ve kalitesi değişir.Uzun süren ses kısıklığında akla ilk gelengırtlak bölgesi kanserleridir. Derhalmuayenenin yapılıp gırtlak bölgesininmutlaka incelenmesi gerekir."
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