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Güçten düşene rezene

Birçok hastalıkla mücadele eden rezene, vücudu kuvvetlendiriyor. Afrodizyak etkisiyle de cinsel gücü artırıyor...

Güçten düşene rezene
Doğal gıdalar cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Kayalık ve kurak yerlerde yetişen, kokulu ve otsu bir bitki olan rezenenin tohumları da içerdiği protein ve yağ ile çiftlere mutluluk getiriyor. herkes içemez Rezene az miktarlarda rahatlatıcı etki gösterirken, miktar arttıkça uyku veriyor. İçeriğindeki B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller vücudu güçlendirip, cinsel gücü artırıyor. Çayı yapıldığı gibi tohumunun da tüketildiğini söyleyen uzmanlar, "Ancak safra kesesi, böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olanlar rezene tüketmemelidir" uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, rezenenin sağlığa yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor...
İştah açıcıdır. Kilo alamamaktan yakınanlara iyi gelir.
Vücut kırgınlığını giderip rahatlamayı sağlar.
Mide-bağırsak şikayetlerini ve gazlarını azaltır. Bu etkisi ile özellikle gaz sancısı çeken ve ishal olan bebeklere de doktora danışılarak çay olarak içirilir.
İdrar zorluğunu giderir. Prostat hastalarının doktora danışıp kullanması gerekir.

AĞRI KESİYOR
Balgamın kolay sökülmesini sağlar. Öksürüğü de geçirir
Gözlere iyi gelir.
Kansızlığı giderir.
Yatıştırıcı etkisi ile ağrıları dindirir.
Kalp hastalıkları, romatizma ve boğmacada faydalıdır...
  • 30 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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