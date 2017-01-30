Güçten düşene rezene

Doğal gıdalar cinsel sorun yaşayanların yüzünü güldürüyor. Kayalık ve kurakyerlerde yetişen,kokulu ve otsu birbitki olan rezenenintohumları da içerdiğiprotein ve yağ ileçiftlere mutlulukgetiriyor. herkes içemez Rezene az miktarlarda rahatlatıcı etki gösterirken, miktar arttıkça uyku veriyor. İçeriğindeki B ve C vitaminleri ile potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller vücudu güçlendirip, cinsel gücüartırıyor. Çayı yapıldığı gibi tohumunun da tüketildiğini söyleyen uzmanlar, "Ancak safra kesesi, böbrek vekaraciğer rahatsızlığı olanlar rezenetüketmemelidir" uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, rezenenin sağlığa yararlarından bazılarını şöyle sıralıyor... İştah açıcıdır.Kilo alamamaktanyakınanlara iyi gelir.
Vücut kırgınlığını giderip rahatlamayı sağlar. Mide-bağırsak şikayetlerinive gazlarını azaltır. Bu etkisi ileözellikle gaz sancısı çeken veishal olan bebeklere de doktoradanışılarak çay olarak içirilir.
İdrar zorluğunu giderir. Prostat hastalarının doktora danışıp kullanması gerekir.
AĞRI KESİYOR Balgamın kolaysökülmesini sağlar.Öksürüğü degeçirir
Gözlere iyi gelir. Kansızlığıgiderir.
Yatıştırıcı etkisi ile ağrıları dindirir. Kalp hastalıkları,romatizma veboğmacadafaydalıdır...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.