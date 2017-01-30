Griple karıştırma vereme yakalanma

HAVADAN BULAŞIYOR
Tüberküloz bakterisinin en önemli bulaştırma kaynağının, tedavi görmemiş akciğer tüberkülozu hastaları olduğunu belirten Prof. Dr. Üskül, "Bu hastaların öksürmesi, konuşması veya hapşırması ile bakteriler ortama saçılır ve havada uzun süre canlı kalır. Bakteriler solunarak sağlıklı kişilerin akciğerlerine ulaşır ve tüberküloz enfeksiyonunu başlatır" şeklinde konuşuyor. Prof. Dr. Bahadır Üskül, herkesi tehdit eden bu ölümcül hastalıkla ilgili olarak şu bilgileri veriyor...
AİLELER TEHLİKEDE
Tedavisiz, aktif akciğer tüberkülozu olan kişilerle uzun süre kapalı bir yerde birlikte yaşanırsa hastalığın bulaşma olasılığı artar. Bu nedenle hastalık genellikle aynı evde birlikte oturanlara, yakın arkadaşlara ya da işyeri arkadaşlarına bulaşır. Bulaşma için tüberküloz hastası kişi ile belirli süre birlikte yaşamak gereklidir. Aynı evde kalabalık yaşam koşulları bulaşma riskini arttırır. Hastanın kaşık, çatal, tabak, bardak, giysi gibi eşyaları ile bulaşma olmaz.
BELİRTİLERE DİKKAT!
Tüberküloz hastalığının en sık görülen belirtileri 15 günden uzun süren öksürük, balgam çıkarma, hafif ateş, özellikle geceleri olan terleme, iştahsızlık, zayıflama, halsizlik, balgamla karışık veya tek başına kan tükürmedir. Belirtiler genellikle hafif başlar ve yavaş yavaş ilerler. Tüberküloz için tarih boyunca 'sinsi hastalık', 'ince hastalık' gibi isimler verilmesinin nedeni budur. Birçok hasta öksürük şikayetini sigara ya da başka bir nedene bağlar ve doktora başvurmaz. Bu durum yanlış teşhis ve tedavilere yol açabilir. Bu gecikmeler hastalığın ölüme yol açacak derecede ilerlemesine yol açabilir.
ET SUYUNA ÇORBA ŞİFA OLUYOR
Tüberküloz hastalarında kırmızı et tüketimi çok önemlidir. Kemik suyu kalsiyum ve mineraller bakımından zengindir. Kemiği haşladığınız suya bir kaşık sirke atarak, kalsiyumun suya geçmesini sağlayabilirsiniz. Kemik suyu çorbalara lezzet verir. İştahı olmayan tüberküloz hastalarına cazip gelen bir lezzettir. Haşlama sırasında suya konan 2-3 tane defne yaprağı, hem besin değerini hem de lezzetini artırır. Hazırlanan kemik suyu mutlaka taze tüketilmelidir. Kemik yerine, gerdan, incik gibi kemikli etler de kullanılabilir.
TEDAVİDE EN ÖNEMLİ KALKAN İLAÇLAR
"Tüberküloz tedavisinde ilaçların düzenli ve yeterli süre kullanımı çok önemlidir" diyen Prof. Dr. Bahadır Üskül, şu bilgileri verdi: "Bu hastalıkta en önemli unsur ilaçların doğru şekilde, yeterli süre ve kesintisiz olarak kullanılmasıdır. Tüberküloz, bugün dünyada en çok ölüme yol açan bulaşıcı hastalıktır. Yılda 8.5 milyon insan bu hastalığa yakalanırken 2 milyonu ölmektedir. Tüberküloz hastalığının ve tüberkülozdan ölümlerin çok büyük çoğunluğu az ve orta gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Önleminizi alın, hastalıklardan korunun."
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİR HASTA OLMA
Güçlü bir bağışıklık sistemi vücudu hastalıklardan koruyor. Domates, brokoli, karnabahar gibi sebzeler, portakal, mandalina limon gibi turunçgiller, nar, ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler, probiyotik gıdalar, fasulye, nohut gibi kuru baklagiller, ekinezya, zencefil, ıhlamur, kuşburnu, zerdeçal çayları bağışıklığı ayakta tutuyor.
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