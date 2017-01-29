Yüksek ateşe karabiber-kakule

Kakule-tarçın: Soğuk algınlığı, bronşit, oksuruk, yüksek ateş şikayetlerinin hafifletilmesinde, ağız ve boğaz iltihaplarının giderilmesinde etkilidir. Demleme usulu, ceşitli baharatlarla karıştırılarak icilmesi onerilir. Tarcın ve kakule iceriğindeki etken maddeler ile bağışıklığı guclendirir.
Karabiber: Bu baharatın ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisi bulunmaktadır. Toz karabiber ile hazırlanan gargara boğaz enfeksiyonlarına ve ağrının azalmasına yardımcı olur.
Zencefil-limon: Boğazınızda veya vucudunuzda kırıklık, halsizlik, ağrı hissettiğinizde taze zencefil rendesi, limon suyu ve bal karışımına başvurun.
Mü rver: Gribe, öksürüğe ve nezleye faydalıdır. Soğuk algınlığını giderip, göğsü yumuşatır. Nane ile birlikte demlenerek tuketilmesi onerilir.
Ada çayı: İcerdiği ucucu bileşenler ağız ve boğazda yerleşen enfeksiyon ile iltihapların giderilmesinde etkilidir.
Kuşburnu: 10 dakika kaynatıldıktan hemen sonra tuketildiğinde C vitamininden yuksek dozda faydalanılır.
Sarımsaklimon: Bu iki karışımla hazırlanan cay bağışıklığı destekler. Cayın buharı bronşitin etkilerini hafifletir. Sinusleri acar. Gribe iyi gelir.
Hünnap: Astım ve solunum sistemi hastalarına faydalıdır. Balgam söktürücüdür.
NARIN İÇİNDEN DIŞINDAN FAYDALANIN
En etkili antioksidan olan narı çekirdekleri ile birlikte çiğneyerek tüketmek gerekir. Ayrıca narın kabuğu kaynamış suda 10 dakika bekletilip içildiğinde ishale karşı etkilidir. Gargara yapılıp tüketildiğinde ise boğaz enfeksiyonlarına ve ağrıya iyi gelir.
DERTLERE DEVA KARIŞIM
1 adet portakal kabuğu
1 adet elma kabuğu
1 adet mandalina kabuğu
1 adet limon kabuğu
3 dal maydanoz
3 adet cubuk tarcın
10 adet kuşburnu
1 litre su Suyun icine tum malzemeleri koyun ve kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın ve 15 dakika dinlenmeye bırakın. Gun icerisinde bu karışımı bardak bardak icin.
HASTALIĞA ANINDA ETKİ
4-5 bardak suya, kabuk tarcın, 2-3 top karabiber, birkac diş karanfil, 1 cay kaşığı toz veya parca zencefil, kabuklu elma ve limon parcası, varsa kuşburnu, atılır ve kaynatılır. Sonra ıhlamur, nane eklenir. Cayın rengi sarımtırakturuncu olunca suzup, balla karıştırılır. Karışıma istenirse zerdecal da eklenebilir. Bu bitki cayı, gribin meydana getirdiği ağrıları, sızıları ve yorgunluğu azaltacak, öksürüğü ve boğazdaki tahrişleri önleyecek, mikropları oldurecektir.
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