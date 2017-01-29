Öğle yemeğini atlama ara öğün yapma

Sağlıklı beslenmek ve ideal beden olculerine kavuşmak isteyenler dikkat! Dr. Fevzi Özgönül, diyetin vucuda yapılan en buyuk ihanet olduğunu belirterek, carpıcı onerilerde bulundu:
* Kesinlikle kahvaltıyı atlamayın. Kahvaltınızı evde yapın. * Çok fazla çay-kahve içmeyin.
* Oğle yemeği onemlidir. En gec saat 14.30'da bitirin. Ekmek, pilav ve makarnadan uzak durun.
* Asla ara öğün yapmayın.
* Yemekten hemen once cok su icmeyin, sindirimi bozabilir.
* Akşamları iyice acıkmadanyemek yemeyin.
* Ozellikle gece meyve ve salata yemeyin.
* Gece yatmadan önce5 dakika zıplayın.
* Probiyotik kullanın.
* Erken uyuyun kibedeninizin tadilat yapmasınaizin verin.
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