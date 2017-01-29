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Öğle yemeğini atlama ara öğün yapma

Öğle yemeğini atlama ara öğün yapma
Sağlıklı beslenmek ve ideal beden olculerine kavuşmak isteyenler dikkat! Dr. Fevzi Özgönül, diyetin vucuda yapılan en buyuk ihanet olduğunu belirterek, carpıcı onerilerde bulundu:

* Kesinlikle kahvaltıyı atlamayın. Kahvaltınızı evde yapın.
* Çok fazla çay-kahve içmeyin.
* Oğle yemeği onemlidir. En gec saat 14.30'da bitirin. Ekmek, pilav ve makarnadan uzak durun.
* Asla ara öğün yapmayın.
* Yemekten hemen once cok su icmeyin, sindirimi bozabilir.
* Akşamları iyice acıkmadan yemek yemeyin.
* Ozellikle gece meyve ve salata yemeyin.
* Gece yatmadan önce 5 dakika zıplayın.
* Probiyotik kullanın.
* Erken uyuyun ki bedeninizin tadilat yapmasına izin verin.
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