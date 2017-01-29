Öğle yemeğini atlama ara öğün yapma

Sağlıklı beslenmek ve ideal beden olculerine kavuşmak isteyenler dikkat! Dr. Fevzi Özgönül, diyetin vucuda yapılan en buyuk ihanet olduğunu belirterek, carpıcı onerilerde bulundu:



* Kesinlikle kahvaltıyı atlamayın. Kahvaltınızı evde yapın.

* Çok fazla çay-kahve içmeyin.

* Oğle yemeği onemlidir. En gec saat 14.30'da bitirin. Ekmek, pilav ve makarnadan uzak durun.

* Asla ara öğün yapmayın.

* Yemekten hemen once cok su icmeyin, sindirimi bozabilir.

* Akşamları iyice acıkmadan yemek yemeyin.

* Ozellikle gece meyve ve salata yemeyin.

* Gece yatmadan önce 5 dakika zıplayın.

* Probiyotik kullanın.

* Erken uyuyun ki bedeninizin tadilat yapmasına izin verin.