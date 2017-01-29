Yol Durumu
  1. Aşka kekik serpin

Cepten tahlil

Cepten tahlil
Türk bilim adamları, cep telefonunda bir damla kanla sağlık taraması yapabilecek yazılım geliştirdi. İzmir Yuksek Teknoloji Enstitusu oğretim uyesi Yrd. Doç. Dr. Ümit Yıldız, '' adlı proje kapsamında geliştirilen yazılımla Hepatit, AIDS ve kanser gibi tum hastalıkların kısa surede oğrenileceğini acıkladı. Oğrencilerden Hakan Berk Aydın, işleyişi şoyle anlattı: "Kan orneği, ozel geliştirilen ve hastalık etmeni bulunduğunda kodlanan renge göre renk değişimi gösteren kağıda damlatılıyor. Ardından cep telefonu ile o kağıdın fotoğrafını cekiyoruz. Fotoğrafı geliştirdiğimiz uygulamaya yukluyoruz. Uygulama renk taraması yapıyor. Bu renkler hastalığı belirliyor."
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar