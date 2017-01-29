Cepten tahlil

Türk bilim adamları, cep telefonundabir damla kanla sağlık taramasıyapabilecek yazılım geliştirdi. İzmirYuksek Teknoloji Enstitusu oğretim uyesiYrd. Doç. Dr. Ümit Yıldız, 'BİORGB'adlı proje kapsamında geliştirilen yazılımlaHepatit,AIDS vekanser gibitum hastalıklarınkısa suredeoğrenileceğiniacıkladı.OğrencilerdenHakanBerkAydın, işleyişişoyleanlattı: "Kanorneği, ozelgeliştirilenve hastalık etmeni bulunduğunda kodlananrenge göre renk değişimi gösterenkağıda damlatılıyor. Ardından cep telefonuile o kağıdın fotoğrafını cekiyoruz. Fotoğrafıgeliştirdiğimiz uygulamaya yukluyoruz.Uygulama renk taraması yapıyor. Bu renklerhastalığı belirliyor."
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