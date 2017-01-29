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Aşka kekik serpin

Gerginliği gideren, mikropları öldüren, vücut ağrılarına iyi gelen kekik aynı zamanda tam bir afrodizyak görevi görüyor. Cinsel isteği artırıp, çiftlere mutluluk getiriyor

Aşka kekik serpin
Mikrop oldurucu ozelliği olan ve sinirsel gerilimi azaltan kekik cinsel organlarda kan akışını kuvvetlendirip, cinsel isteği ve gücü de artırıyor. Salgı bezlerinin fonksiyonunu coğaltan kekiği özellikle kış aylarında bolca tüketmek gerektiğini soyleyen uzmanlar, bu faydalı baharatın insan sağlığına yararlarından bazılarını şoyle sıralıyor:
* Kaynatılıp suyu içildiğinde vücut ağrılarını keser.
* Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkilidir.
* Bakterileri öldürür. Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.
* Sivilce tedavisinde temizleyici ve iyileştirici etkileri gorulur.
* Gırtlak ve bademcik iltihaplarında iyileştirici özelliği vardır.
* Balgam sokturucu olarak kullanılır.
* Öksürük ve üst solunum yolları iltihabında gargara biçiminde kullanılması gerekir.
* Akciğer ve bronşlar, mide ve bağırsaklar kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır.
* Mikrop kırıcıdır. İltihaplı yaraları temizlerken ve bu yaraları iyileştirmek için kullanılabilir.
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