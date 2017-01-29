Aşka kekik serpin

Mikrop oldurucu ozelliği olan ve sinirsel gerilimi azaltan kekik cinsel organlarda kan akışını kuvvetlendirip, cinselisteği ve gücü de artırıyor. Salgı bezlerinin fonksiyonunu coğaltan kekiği özellikle kışaylarında bolca tüketmek gerektiğini soyleyen uzmanlar, bu faydalı baharatın insan sağlığına yararlarından bazılarını şoyle sıralıyor: * Kaynatılıp suyuiçildiğinde vücut ağrılarınıkeser.
* Soğuk algınlığı ve gribe karşı etkilidir. * Bakterileriöldürür. Solunum yolurahatsızlıklarına iyi gelir.
* Sivilce tedavisinde temizleyici ve iyileştirici etkileri gorulur.
* Gırtlak ve bademcikiltihaplarında iyileştiriciözelliği vardır.
* Balgam sokturucu olarak kullanılır.
* Öksürük ve üstsolunum yolları iltihabındagargara biçimindekullanılması gerekir.
* Akciğer ve bronşlar, mide ve bağırsaklar kekiğin başlıca kullanım alanlarıdır.
* Mikrop kırıcıdır. İltihaplıyaraları temizlerkenve bu yaraları iyileştirmekiçin kullanılabilir.
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