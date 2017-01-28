Telefonla tuvalete girme!

Gazete ve telefonla tuvalete girmek hemoroit yapıyor. Medical Park Fatih Hastanesi Genel Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Önder Karabay, her 10 kişiden 8'inde görülen hemoroitin utanma nedeniyle dile getirilmediğini belirtiyor. Tuvalette uzun zaman geçirmenin hastalığın en önemli nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Dr. Karabay, şöyle konuşuyor: "Hemoroit ve analfissürü (makat çatlağı) arttıran sebeplerin başında kabızlık geliyor. Kabızlık çekenlerin tuvalette uzun süre geçirmesi hemoroit oluşumunu kolaylaştırıyor. Pek çok kişi tuvalete gazete, dergi veya telefonla giriyor. Klozette oturma süresini uzatıyor. Oysa ihtiyaç giderildikten hemen sonra kalkmak gerekiyor."