Meksika ateşi

Meksika fasülyesi içeriğindeki vitamin ve minerallerle her derde deva oluyor. Kaygı, bitkinlik ve yorgunluk gibi yaygın görülen sıkıntıları gideriyor. Kanser riskini azaltıp, kalp ve kemik sağlığına yardımcı olan Meksikafasulyesi içeriğindekiL-arginin sayesindekadınlarda cinsel arzuyuateşliyor. İsteksizlik duyan kadınlara özellikle tavsiye edilen bu fasulyenin sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
✔ Tansiyonu düzenler.
✔ Kabızlığaiyi gelir.
✔ Kadınların korkulu rüyasıolan menopoz dönemindekisıkıntıları azaltır.
✔ Kolesterol seviyesini dengeler.
✔ Açlık hissini bastırarakzayıflamaya yardımcı olur.
✔ Kemik ve kalp sağlığını destekler.
✔ Kanser riskiniazaltır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.