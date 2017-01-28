Meksika ateşi

Meksika fasülyesi içeriğindeki vitamin ve minerallerle her derde deva oluyor. Kaygı, bitkinlik ve yorgunluk gibi yaygın görülen sıkıntıları gideriyor. Kanser riskini azaltıp, kalp ve kemik sağlığına yardımcı olan Meksika fasulyesi içeriğindeki L-arginin sayesinde kadınlarda cinsel arzuyu ateşliyor. İsteksizlik duyan kadınlara özellikle tavsiye edilen bu fasulyenin sağlığa yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:

✔ Tansiyonu düzenler.

✔ Kabızlığa iyi gelir.

✔ Kadınların korkulu rüyası olan menopoz dönemindeki sıkıntıları azaltır.

✔ Kolesterol seviyesini dengeler.

✔ Açlık hissini bastırarak zayıflamaya yardımcı olur.

✔ Kemik ve kalp sağlığını destekler.

✔ Kanser riskini azaltır.