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Sarı cazibe!

C vitamini deposu limon, grip gibi kış hastalıklarından korurken, aynı zamanda cinsel gücü artırarak çiftlere mutluluk getiriyor

Sarı cazibe!
Çaya-çorbaya sıktığımız limon aşk hayatına da renk katıyor. İçerdiği vitaminlerle birçok hastalıktan koruyup vücuda direnç veren bu ekşi meyve cinsel gücü artırarak çiftlerin sorunlarını gideriyor. Yüksek tansiyon, solunum bozuklukları, yanık, obezite, iç kanama, diş problemleri, ateş, kabızlık, hazımsızlık, boğaz enfeksiyonları tedavilerinde limon etkili oluyor. Ayrıca saç ve cilt bakımında da katkı sağlıyor. Bunların dışında bağışıklık sitemini güçlendirip, mideyi ve kanı temizliyor. Her derde deva limonun sağlığa diğer yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
Limon suyu böbrek taşları konturlarının azalmasını ve vücut sıcaklığının düşürülmesini sağlar.
✔ Sindirime yardımcıdır. Vücudu toksinlerden arındırır, midedeki yanma ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
Limonun içerisinde bulunan pektin lifi acıkmayı geciktirir, kilo vermeye yardımcı olur.
✔ İçerdiği C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir.
Dişeti iltihaplarına ve diş ağrılarına iyi geldiği gibi nefesin kötü kokmasını da önler.
✔ Limon kokusu sakinleştirir.
Viral enfeksiyonlarla savaşır. Boğaz ağrısına, nezleye etkilidir.
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