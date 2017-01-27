Sarı cazibe!

Çaya-çorbaya sıktığımız limon aşk hayatına da renk katıyor. İçerdiği vitaminlerle birçok hastalıktan koruyup vücuda direnç veren bu ekşi meyve cinsel gücü artırarak çiftlerin sorunlarını gideriyor. Yüksek tansiyon, solunum bozuklukları, yanık, obezite,iç kanama, diş problemleri,ateş, kabızlık, hazımsızlık, boğaz enfeksiyonları tedavilerinde limon etkili oluyor. Ayrıca saç ve cilt bakımında da katkı sağlıyor. Bunların dışında bağışıklık sitemini güçlendirip, mideyi ve kanı temizliyor. Her derde deva limonun sağlığa diğer yararlarından bazıları şöyle sıralanıyor:
✔ Limon suyu böbrek taşlarıkonturlarının azalmasını ve vücutsıcaklığının düşürülmesini sağlar.
✔ Sindirime yardımcıdır. Vücudu toksinlerden arındırır, midedeki yanma ve şişkinlik gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
✔ Limonun içerisinde bulunanpektin lifi acıkmayı geciktirir, kilovermeye yardımcı olur.
✔ İçerdiği C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirir.
✔ Dişeti iltihaplarına ve dişağrılarına iyi geldiği gibi nefesinkötü kokmasını da önler.
✔ Limon kokusu sakinleştirir.
✔ Viral enfeksiyonlarla savaşır.Boğaz ağrısına, nezleye etkilidir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.