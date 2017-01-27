Sararmış dişlere kabartma tozu-soda

İngiliz diş hekimi Richard Marques, beyaz dişlere sahip olmanın doğal yollarını açıkladı: "Maden sodasıile kabartma tozu karışımıyla fırçalarsanız dişlerinizin beyazladığını göreceksiniz. Aynı zamanda çilek, sıcaktuzlu su, peynir,süt, elma, Hindistancevizi yağı da dişleribeyazlatmada etkilidir. Öte yandan odun kömürününde beyazlatıcıetkisivardır. Doğalodun kömürütozu ile dişleriniziovarsanız toksinleriağzınızdanatar, dişlerinizigüçlendirirsiniz.
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