Kızartma yağ!

Her açıklamasıyla olay yaratan Prof. Dr. Canan Karatay, zeytinyağı ve tereyağ dışındaki tüm yağların tehlikeli olduğunu açıkladı. Reklamı yapılan ve paket ürünlerden uzak durulması gerektiğini anlatan Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü: Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, SGK bilsin ki; hastalıkların sebebi o reklamlar. Hiçbir doğal ürünün reklamını gördünüz mü? Hiçbir kuzunun çıkıp da 'Benim etim tazedir, yağım sağlıklıdır' dediğini gördünüz mü?"
30 TÜR YAĞ VAR
Doğada 30 türlü yağ bulunduğunu belirten Karatay, "Bütün bu yağların içeriğinde, doymuş dediğimiz katı yağlar, tekli doymamış dediğimiz zeytinyağı ve fındık yağı ile çoklu doymamış dediğimiz yağlar değişik oranlarda bulunur. Bu bağlamda, çoklu doymamış yağları içeren bütün çekirdek yağlarçok hassas, yani çok çabuk bozulanyağlardır. En ufak ısıda, güneşte ve basınca maruz kalınca, bozulurlar, doğallıkları kalmaz, içerdikleri değerli besin öğeleri yok olur ve kanserojen olurlar. 80 derece ile 50 dereceninhiçbir farkı yoktur" dedi. "Ayçiçeği, mısır özü ve palmiyeyağı"nın aynı olduğunu belirten Karatay, "Bunlarla kızartmayapıldığında çok tehlikelidir. Altını çiziyorum, zeytinyağı değil! Zeytinyağı meyveninyağıdır. Tekli doymuşolduğu için çabuk bozulmaz. Tereyağı katı bir yağdır, çabuk ve kolay bozulmadığı için sağlık kaynağıdır" diye konuştu. Karatay, "Kanser olmak istemeyenler,kesinlikle ekmek ve şekeryenmeyecek. Şekerleekmeğin bir farkıyok. Tansiyon, kalp, Alzheimer, Parkinson da aynı. Hepsinin temelinde ekmek, şeker, yatıyor"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.