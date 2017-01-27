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  1. Cankurtaran probiyotikler
  2. Ağrıyı dindirmez öksürüğü kesmez

Hapı yutmayın!

Hapı yutmayın!
Gereksiz yere antibiyotik kullanımı kısırlığa neden oluyor. Doç. Dr. Hakan Çoksüer, lerin masum ilaçlar olmadığını belirterek, "Hem erkeklerde spermlerin döllenme kapasitesini azaltıyor, hem de kadınlarda yumurtaların rahime tutulmasını olumsuz etkileyebiliyor" diyor. Gelişigüzel içilen antibiyotiklerin vücuda zararları şöyle:
Ölümle sonuçlanabilecek kadar şiddetli alerjik reaksiyon oluşturuyor.
✖ Karaciğer fonksiyonlarını bozuyor.
Böbrek yetmezliği yapıyor.
✖ Bağırsaklardaki iyi bakterileri öldürüp, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatıyor.
İshal yapıyor. Dizanteriyi taklit eden kanlı ishal tablosu gelişebiliyor.
✖ Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde sık antibiyotik kullananlarda obezite daha çok görülüyor.
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