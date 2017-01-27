Cankurtaran probiyotikler

Antibiyotikler bağırsaklardaki yararlı bakterileri öldürürken, zararlı bakterilerin çoğalmasına neden oluyor. Kefir, yoğurt, süzmepeynir, boza, lahana turşusugibi doğal probiyotikler ise kaybolan yararlı bakterilerin sayısını artırarak hastalıklara karşı koruyucu rol üstleniyor. Anadolu Sağlık MerkeziBeslenme ve DiyetUzmanı Özge Yüksel,probiyotiklerin stresi de azalttığını belirterek, yararlarını şöyle anlatıyor: " Sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağırsak hastalıklarında koruyucudur. Egzemayı, soğuk algınlığını önler."
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