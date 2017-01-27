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Cankurtaran ler

Cankurtaran probiyotikler
Antibiyotikler bağırsaklardaki yararlı bakterileri öldürürken, zararlı bakterilerin çoğalmasına neden oluyor. Kefir, yoğurt, süzme peynir, boza, lahana turşusu gibi doğal probiyotikler ise kaybolan yararlı bakterilerin sayısını artırarak hastalıklara karşı koruyucu rol üstleniyor. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel, lerin stresi de azalttığını belirterek, yararlarını şöyle anlatıyor: " Sindirim rahatsızlıklarına iyi gelir. Bağırsak hastalıklarında koruyucudur. Egzemayı, soğuk algınlığını önler."
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