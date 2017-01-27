Antibiyotikli etler kanseri tetikler

AGRESİF İLERLİYOR
10 yıllık döneme bakıldığında artış oranı çok ciddi. Bu rakamlara bakıldığında kolorektal kanser tanısı alacak kişi sayısının giderek artacağını söylemek mümkün. Erken yaşta kanser tanısı alacak kişilerde, hastalık daha agresif ilerleyebileceği için tanının bir an önce konması ve gerekli tedaviye en kısa sürede başlanması gerekiyor.
ERKEN BELİRTİ VERMİYOR
Burada asıl sorun, kolorektal kanserlerin erken döneminde hastalığa özgü şikayet ve bulguların olmamasıdır. Rektal kanama, karın ağrıları, dışkılama alışkanlığında değişiklik gibi durumlar selim kolorektal hastalıklarda da görülebildiği gibi, aynı anda da var olabilirler. Yani hemoroid hastalığı ile birlikte kolorektal kanser aynı kişide aynı anda var olabilir. İleri yaşlarda mutlaka dikkat edilmesi gereken bu durum, gençlerde göz ardı edilebildiği için genç hastaların kanser tanısı daha geç evrelerde konulabilir. Bu noktada kişiye özel yaklaşım ve yakın takip, mutlaka uygulanmalı, fizik muayenenin yanı sıra kolorektal kanserlerin tanısında altın standart olan rektosigmoidoskopi ve kolonoskopi gibi endoskopik tanı yöntemlerini uygulamaktan kaçınılmamalıdır.
BESLENMEYE DİKKAT!
Fast-food ve işlenmiş gıdaların hayatımızda daha fazla yer alması ile birlikte yanlış beslenme ve hareket azlığına bağlı obezite, her hastalıkta olduğu gibi kolorektal kanserlerde de risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca hayvancılıkta kullanılan hormonlar ve antibiyotikler de hayvansal ürünlerde bulunan hastalıklardan bizi koruyan bağırsak bakterilerinin bu yeteneğini azalttığı da iddia edilmiştir.
AİLEDE VARSA TARAMA İÇİN ERKEN DAVRANIN
Ailesinde kanser olanların taramalarını önemsemeleri ve belirlenen standart yaş gruplarından daha önce yaptırmaları gerekir. Özellikle rektal kanama söz konusuysa kolorektal kanser taraması için çok genç olduğunuzu düşünerek ertelemek yanlış bir hareket olacaktır. Hastalığın üçte biri genetik ya da ailesel yatkınlık ile açıklanabilse de üçte ikisinin nedeni ne yazık ki bilinmiyor. Kolorektal kanser tarama testleri 50 yaş itibari ile öneriliyor. Ancak, Lynch sendromu ya da ailesel adenomatöz polipozis sendromu gibi kanser riskini artırır bir genetik bozukluk ya da hastalık durumunda, kanser tarama testlerinin daha erken yaşa çekilmesi gerekebiliyor.
KOLON KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN NELER YENMELİ?
Brezilya fındığı, brokoli, Brüksel lahanası, lahana, havuç, karnabahar, sap kereviz, yağlı balıklar, sarımsak, üzüm ve üzüm suyu, kara lahana, baklagiller, kıvırcık, düşük yağlı süt ürünleri, kabuklu yemişler, yulaf kepeği, tam tahıllar, yoğurt ve diğer fermente süt ürünleri...
BU BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN
● Bağırsak alışkanlıklarında değişiklikler
● Dışkıda kan veya rektal kanama
● Karın bölgesinde kalıcı kramp veya ağrılar
● İstemsiz kilo kaybı söz konusuysa en kısa zamanda bir genel cerrahi uzmanına başvurun.
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