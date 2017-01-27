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Ağrıyı dindirmez öksürüğü kesmez

Ağrıyı dindirmez öksürüğü kesmez
Türkiye'nin, gereksiz yere kullanımında Avrupa birincisi olduğnu söyleyen Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, "Antibiyotikler, maya, küf, mantar, yosun gibi canlı varlıklardan elde edilen ve bakteriler için öldürücü olan ya da üremesini durduran kimyasal maddelerdir. Bu maddeler sadece bakterilere karşı etkilidir" diyor. Dr. Akay, antibiyotiklerin ne olmadığını da şöyle anlatıyor: "Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Ateş düşürmez, uygun dozda kullanıldığında hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu yok ettiği için ateşin düşmesini sağlar. Antibiyotik ağrıyı dindirmez, burun akıntısını ve öksürüğü hafifletmez. Gripin bulaşmasını engellemez."
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