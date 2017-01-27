Ağrıyı dindirmez öksürüğü kesmez

Türkiye'nin, gereksiz yere antibiyotik kullanımında Avrupa birincisi olduğnu söyleyen MedlineSorumlu MüdürüDr. Koray Akay, "Antibiyotikler, maya, küf, mantar, yosun gibi canlı varlıklardanelde edilenve bakteriler içinöldürücü olanya da üremesinidurdurankimyasalmaddelerdir. Bu maddeler sadece bakterilere karşı etkilidir" diyor. Dr. Akay, antibiyotiklerinne olmadığını da şöyle anlatıyor: "Antibiyotikler virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Ateş düşürmez, uygun dozda kullanıldığında hastalığın kaynağı olan enfeksiyonu yok ettiği için ateşin düşmesini sağlar. Antibiyotikağrıyıdindirmez,burun akıntısını ve öksürüğü hafifletmez. Gripinbulaşmasınıengellemez."
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