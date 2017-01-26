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dan vazgeçme ’a yenilme

Mantardan vazgeçme Alzheimer’a yenilme
İleri yaş hastalıkları arasında başı ceken 'dan korunmak icin uzmanlar bol bol yenilmesini oneriyor. Mantarın beyin sağlığının gelişmesinde onemli rol oynadığını, sinir hucrelerinin buyumesine katkı sağladığını soyleyen uzmanlar, Alzheimer'ın ilacının olmadığına dikkat cekiyor. Malezya Universitesi'nde yapılan araştırmada mantarın kansere, diyabete ve mikroplu hastalıklara karşı koruma sağladığını keşfeden uzmanlar, "Yeni oğrenilen bilgileri hatırlamakta zorluk ceken, hafıza kaybı yaşayan, konuşma, yutma ve yurumede zorlanan, ruh hali ve davranışları değişen Alzheimer hastaları da mantar yemelidir" diyor.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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