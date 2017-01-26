Mantardan vazgeçme Alzheimer’a yenilme

İleri yaş hastalıkları arasında başı ceken Alzheimer'dan korunmak icin uzmanlar bol bol mantar yenilmesini oneriyor. Mantarın beyin sağlığının gelişmesinde onemli rol oynadığını, sinir hucrelerinin buyumesine katkı sağladığını soyleyen uzmanlar, Alzheimer'ın ilacının olmadığına dikkat cekiyor. Malezya Universitesi'nde yapılan araştırmada mantarın kansere, diyabete ve mikroplu hastalıklara karşı koruma sağladığını keşfeden uzmanlar, "Yeni oğrenilen bilgileri hatırlamakta zorluk ceken, hafıza kaybıyaşayan, konuşma, yutma ve yurumede zorlanan, ruh hali ve davranışları değişen Alzheimer hastaları da mantar yemelidir" diyor.
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