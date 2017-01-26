Diyabet ekşi elma kokusuyla geliyor

Sinsi şeker minik bedenleri de vuruyor. MemorialKayseri Hastanesi ÇocukEndokrinoloji Bölümü'ndenProf. Dr. Selim Kurtoğlu, cocuklarda ve bebeklerde gorulen diyabetin cok sayıda nedeni olduğunu belirterek, şu uyarılarda bulunuyor... İlk 6 AY anne sütü içirin Anne karnında gecirilen viral enfeksiyonlar diyabete zemin oluşturmaktadır. Doğumdan sonra ozellikle ilk 3 ayda inek sutu ile erken tanışmak da onemli nedenlerden biridir. Bunun icin bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sutu alması gerekir. Doğumağırlığı düşük veya aşırı olanbebekler ile kan değişimiyapılan bebekler de diyabetadayıdır. nitratlı havuç... Beslenmede nitrat venitrat içeren salam, sosis,sucuk ve nitratlı gübrelerinaşırı kullanıldığı topraklardayetiştirilen havuç, ıspanak,patatesin aşırı tüketilmeside diyabeti tetiklemektedir. Kalabalık aile ortamı, viral enfeksiyonlar, stres, okula başlama ve ergenlik donemi, diyabeti ortaya cıkaran diğer etkenlerdir.
BELİRTİLER AĞIRLAŞIYOR
Bebeklerde ve cocuklarda hastalık tablosu ilerledikce belirtiler de ağırlaşır. Hastalarda akciğer, idrar yoluenfeksiyonu veyaakut apandisittanıları ortayaçıkabilir. Kucuk cocuklarda genital bolgede oluşan mantar enfeksiyonları bir belirti olabilir.Uzun sure once Batı ulkelerinde onemli bir sağlık sorunu haline gelen çocuklardaşişmanlık veTip 2 diyabetülkemizdede her geçengün artmaktadır. Cocuklardaki şişmanlığın temeli esas olarak anne karnındayken, yani gebelik doneminde atılmaktadır.
OBEZİTE TEHDİT EDİYOR
Diyabetle ve obeziteyle mücadele için Akdeniz tipi beslenmek önemli. Çocuklarda obezite derecesi arttıkça insülin direnci yaşanır. Obezite durdurulamazsa, özellikle şeker hastalığına genetik yatkınlığı olan çocuklarda Tip 2 diyabet ortaya çıkar. Çocuklardaki Tip 2 diyabet olguları komaya götürür.
ŞEKER NASIL OLUŞUYOR?
İnsan vücudunda önemli bir salgı bezi olan pankreasın 'insülin' adlı hormonu üretememesi veya insülinin etkisiz kalması diyabete neden oluyor. Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, "İnsülin üreten pankreasın beta hücreleri yetersiz kalınca Tip 1 diyabet, genetik nedenler veya aşırı şişmanlığa bağlı olarak meydana gelen insülin direncinin sonucunda ise Tip 2 diyabet ortaya çıkmaktadır" diyor.
GÜNDE 1 PAKET CİPS YILDA 6 KİLO DEMEK
Gebelikte aşırı kilo alma, kan şekerinin doğru kontrol edilmemesi, anne karnında bebeğin yeteri kadar büyümemesi veya iri olması ya da annenin sigara içmesi diyabet hastalığına zemin hazırlar. Çocuklarda aşırı beslenme, hareketsizlik, 8 saatten az uyku, kahvaltı yapmamak, günde 2 saatten fazla televizyon-bilgisayar ve cep telefonu ile vakit geçirmek, fast-food beslenme ve şekerli-gazlı içecekler obeziteye neden olur. Her gün 1 paket patates cipsi tüketen bir çocuğun vücudunda yıllık 6 kilo yağ depolanır.
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