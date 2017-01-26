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ekşi elma kokusuyla geliyor

yani çocukları da tehdit ediyor. Annebabaları uyaran Prof. Dr. Kurtoğlu, miniklerin ağzının ekşi elma gibi kokmasının diyabet habercisi olduğunu söylüyor...

Diyabet ekşi elma kokusuyla geliyor
Sinsi şeker minik bedenleri de vuruyor. Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, cocuklarda ve bebeklerde gorulen in cok sayıda nedeni olduğunu belirterek, şu uyarılarda bulunuyor... İlk 6 AY anne sütü içirin Anne karnında gecirilen viral enfeksiyonlar diyabete zemin oluşturmaktadır. Doğumdan sonra ozellikle ilk 3 ayda inek sutu ile erken tanışmak da onemli nedenlerden biridir. Bunun icin bebeklerin ilk 6 ayda sadece anne sutu alması gerekir. Doğum ağırlığı düşük veya aşırı olan bebekler ile kan değişimi yapılan bebekler de diyabet adayıdır. nitratlı havuç... Beslenmede nitrat ve nitrat içeren salam, sosis, sucuk ve nitratlı gübrelerin aşırı kullanıldığı topraklarda yetiştirilen havuç, ıspanak, patatesin aşırı tüketilmesi de diyabeti tetiklemektedir. Kalabalık aile ortamı, viral enfeksiyonlar, stres, okula başlama ve ergenlik donemi, diyabeti ortaya cıkaran diğer etkenlerdir.

BELİRTİLER AĞIRLAŞIYOR
Bebeklerde ve cocuklarda hastalık tablosu ilerledikce belirtiler de ağırlaşır. Hastalarda akciğer, idrar yolu enfeksiyonu veya akut apandisit tanıları ortaya çıkabilir. Kucuk cocuklarda genital bolgede oluşan mantar enfeksiyonları bir belirti olabilir.Uzun sure once Batı ulkelerinde onemli bir sağlık sorunu haline gelen çocuklarda şişmanlık ve Tip 2 diyabet ülkemizde de her geçen gün artmaktadır. Cocuklardaki şişmanlığın temeli esas olarak anne karnındayken, yani gebelik doneminde atılmaktadır.

OBEZİTE TEHDİT EDİYOR
Diyabetle ve yle mücadele için Akdeniz tipi beslenmek önemli. Çocuklarda obezite derecesi arttıkça insülin direnci yaşanır. Obezite durdurulamazsa, özellikle na genetik yatkınlığı olan çocuklarda Tip 2 diyabet ortaya çıkar. Çocuklardaki Tip 2 diyabet olguları komaya götürür.

ŞEKER NASIL OLUŞUYOR?
İnsan vücudunda önemli bir salgı bezi olan pankreasın 'insülin' adlı hormonu üretememesi veya insülinin etkisiz kalması diyabete neden oluyor. Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, "İnsülin üreten pankreasın beta hücreleri yetersiz kalınca Tip 1 diyabet, genetik nedenler veya aşırı şişmanlığa bağlı olarak meydana gelen insülin direncinin sonucunda ise Tip 2 diyabet ortaya çıkmaktadır" diyor.

GÜNDE 1 PAKET CİPS YILDA 6 KİLO DEMEK
Gebelikte alma, kan şekerinin doğru kontrol edilmemesi, anne karnında bebeğin yeteri kadar büyümemesi veya iri olması ya da annenin sigara içmesi diyabet hastalığına zemin hazırlar. Çocuklarda aşırı beslenme, hareketsizlik, 8 saatten az uyku, kahvaltı yapmamak, günde 2 saatten fazla televizyon-bilgisayar ve cep telefonu ile vakit geçirmek, fast-food beslenme ve şekerli-gazlı içecekler obeziteye neden olur. Her gün 1 paket patates cipsi tüketen bir çocuğun vücudunda yıllık 6 kilo yağ depolanır.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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