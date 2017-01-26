Acı biber tatlı günler

Her derde deva olan doğal gıdalar cinsel hayatı da renklendiriyor. OkanÜniversitesi HastanesiNöroloji Uzmanı Prof.Dr. Okan Bölükbaşı, biberin icerisindeki Capsaicin'in beynin endorfin salgılamasına yol actığını belirtti. "Bunlar doğal ağrı kesicilerdir ve vucutta mutluluk, iyilik halinin oluşmasını sağlar. Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfin, vucutta ağrı kesici etki yapar" diyen Prof. Dr. Bolukbaşı, acı biberin sağlığa etkilerini şoyle sıraladı: ● Surulerek uygulanan acı biber ozu, romatizmal eklem hastalıklarına bağlı ağrıları giderir. Zonaya iyi gelir. ● Ağız yıkama solusyonları ve burun spreyleri diş ağrısı, bronşit, astım ve migren icin recete edilmektedir. ● Şeker ve kolesterolu azaltır ve kanın pıhtılaşmasını engeller. ● Sedef hastalığında merhem şeklinde uygulama cok yararlıdır. ● Ulser gibi mide rahatsızlıklarına sebep olan mikropları oldurur.
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