Semizotu-roka dertlere deva

KANSERLE SAVAŞ
A, C ve K vitaminlerinden zengin roka, bağışıklığın kuvvetlenmesi, göz ve kemik sağlığının korunmasına yardımcıdır. Yüksek miktarda folat, kalsiyum ve demir içerir. Doğum kusurlarına karşı koruyucudur. Kansere geçit vermez.
DOĞAL ANTİBİYOTİK PIRASA
K, A, C, B6 vitamini, manganez ve demir mineralleri bakımından zengin olan pırasa bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kemik sağlığını korur. Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelir. Hemoroidi olanları rahatlatıp, kabızlığı önler. Vücudu kronik hastalıklara zemin hazırlayan serbest radikallere karşı korur. Dinçlik sağlar.
KARACİĞER DOSTU ENGİNAR
İçeriğindeki sinarin maddesi sayesinde karaciğerin, safra kesesinin ve böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcıdır. Mide ve bağırsakları dezenfekte edici özelliğiyle sindirimi rahatlatır. Kanı zehirli maddelerden temizler. İçerdiği inülin sayesinde şeker hastalarında kan şekerinin düzenlenmesinde etkili bir besindir. Kalp sağlığını korur.
SEMİZOTU İNCELİĞİ
Düşük kalori oranıyla kilo verdiren semizotu, zengin demir içeriğiyle kırmızı kan hücrelerinin üretiminde etkindir. İdrar söktürür, böbrekleri korur. Sadece balık ve balık yağında bulunan Omega-3 yağ asidi olan EPA içerir. Kalp ve beyin sağlığını korur.
ISPANAKLA KALPLER GÜÇLÜ
C vitamini, betakaroten, alfa lipoik asit ve glutation gibi antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçeriğindeki folik asitle hafızayı güçlendirir. Alzheimer riskinin azaltır. Kalp adalelerini güçlendirip, kalp hastalıklarıyla savaşır. Kemik ve diş sağlığını korur. Sindirim problemlerini önler. Cilt ve mide kanseri başta olmak üzere birçok kanser türü üzerinde etkilidir.
DEREOTU SAKİNLİĞİ
İştah kesen dereotu yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliğe sahiptir. Mide krampları ve ağrılarını önler. Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Alerji, hapşırma ve öksürüğe iyi gelmektedir. Kolesterolü düşürür.
İNCELTİCİ TERE
Tere yoğun miktarda linolik yağ asitlerinin yanında folik asit, demir, kalsiyum C, E ve A vitamini içerir. Vücut direncini artırmada etkilidir. Metabolizmayı hızlandırıp zayıflatır. Kandaki yağ oranının düşürülmesinde de etkilidir. Özellikle sigara içenlerin sigaradan aldığı zehirli maddelerin vücuttan atılmasına yardımcıdır.
LAHANAYLA YENİLENİN
B, C ve E vitaminleri ile potasyum minerali sayesinde kanı temizler, idrar söktürür, cildi güzelleştirir, sivilce ve aknelerden kurtarır. Arsenik ve kükürt içeriğiyle cilt hücrelerinin yenilenmesinde etkilidir. Vücudu zararlı maddelerden arındırarak kanı temizler. Mide ve bağırsakta ki yaraların iyileşmesini sağlar.
SALATALIK GÜZELLİĞİ
Salatalık silika maddesi içeriğiyle vücudun bağ dokusu ve cildin kolojen yapısını güçlendirir. Cildin nem dengesinin ayarlayıp, pürüzsüz olmasında etkilidir. Vücutta biriken ürik asitin atılmasına destek olur. İçeriğindeki potasyum ile tansiyonu düzenler.
ÖDEM SÖKTÜRÜCÜ MAYDANOZ
İçerdiği C vitamini turunçgillere oranla çok daha fazladır. Dolayısıyla bağışıklığı kuvvetlendirerek vücudu soğuk algınlığına karşı korur. A vitamini öncüsü olan beta-karoten içermesi nedeniyle ise göz sağlığını korur ve tümörlerin önlenmesine yarar sağlar. Kansere geçit vermez. Lif içeriğiyle sindirim sistemini düzenler. Bunun yanında kan şekerinin dengelenmesinde rol oynar. Besinler arasında en iyi ödem söktürücü olarak bilinen maydanoz böbrekte fazla su ve tuzun atılımını sağlar. Kadınlarda özellikle adet öncesi ve menopoz dönemlerinde vücutta biriken ödemi atmaya yardımcı olur.
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