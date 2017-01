Semizotu-roka dertlere deva

bir hayatın sırrı yeşil yapraklı sebze tüketmekten geçiyor... Kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, çinko ve A, C, E, K vitaminlerinden yana zengin olan bu sebzeler aynı zamanda lif, folik asit, klorofil gibi birçok mikro besin maddesi ile faydalı bitkisel kimyasallar içeriyor.yeşil yapraklı sebzelerin düzenli bir beslenme programının olmazsa olmazı olduğunu belirtiyor. Merve Gülünay, hangi sebzenin hangi faydaları sağladığını şöyle anlatıyor...A, C ve K vitaminlerinden zenginyardımcıdır. Yüksek miktarda folat, kalsiyum ve demir içerir. Doğum kusurlarına karşı koruyucudur. Kansere geçit vermez.K, A, C, B6 vitamini, manganez ve demir mineralleri bakımından zengin olan pırasa bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Kemik sağlığını korur. Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelir. Hemoroidi olanları rahatlatıp, kabızlığı önler. Vücudu kronik hastalıklara zemin hazırlayan serbest radikallere karşı korur. Dinçlik sağlar.İçeriğindeki sinarin maddesi sayesinde karaciğerin, safra kesesinin ve böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcıdır. Mide ve bağırsakları dezenfekte edici özelliğiyle sindirimi rahatlatır. Kanı zehirli maddelerden temizler. İçerdiği inülin sayesinde şeker hastalarında kan şekerinin düzenlenmesinde etkili bir besindir. Kalp sağlığını korur.Düşük kalori oranıyla kilo verdiren semizotu, zengin demir içeriğiyle kırmızı kan hücrelerinin üretiminde etkindir. İdrar söktürür, böbrekleri korur. Sadece balık ve balık yağında bulunan Omega-3 yağ asidi olan EPA içerir. Kalp ve beyin sağlığını korur.C vitamini, betakaroten, alfa lipoik asit ve glutation gibi antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. İçeriğindeki folik asitle hafızayı güçlendirir. Alzheimer riskinin azaltır. Kalp adalelerini güçlendirip, kalp hastalıklarıyla savaşır. Kemik ve diş sağlığını korur. Sindirim problemlerini önler. Cilt ve mide kanseri başta olmak üzere birçok kanser türü üzerinde etkilidir.İştah kesen dereotu yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliğe sahiptir. Mide krampları ve ağrılarını önler. Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Alerji, hapşırma ve öksürüğe iyi gelmektedir. Kolesterolü düşürür.Tere yoğun miktarda linolik yağ asitlerinin yanında folik asit, demir, kalsiyum C, E ve A vitamini içerir. Vücut direncini artırmada etkilidir. Metabolizmayı hızlandırıp zayıflatır. Kandaki yağ oranının düşürülmesinde de etkilidir. Özellikle sigara içenlerin sigaradan aldığı zehirli maddelerin vücuttan atılmasına yardımcıdır.B, C ve E vitaminleri ile potasyum minerali sayesinde kanı temizler, idrar söktürür, cildi güzelleştirir, sivilce ve aknelerden kurtarır. Arsenik ve kükürt içeriğiyle cilt hücrelerinin yenilenmesinde etkilidir. Vücudu zararlı maddelerden arındırarak kanı temizler. Mide ve bağırsakta ki yaraların iyileşmesini sağlar.Salatalık silika maddesi içeriğiyle vücudun bağ dokusu ve cildin kolojen yapısını güçlendirir. Cildin nem dengesinin ayarlayıp, pürüzsüz olmasında etkilidir. Vücutta biriken ürik asitin atılmasına destek olur. İçeriğindeki potasyum ile tansiyonu düzenler.C vitaminiturunçgillere oranla çokdaha fazladır. Dolayısıylabağışıklığı kuvvetlendirerekvücudu soğuk algınlığınakarşı korur. A vitamini öncüsüolan beta-karoten içermesinedeniyle ise göz sağlığını korurve tümörlerin önlenmesine yararsağlar.Kanseregeçit vermez. Lif içeriğiylesindirim sistemini düzenler.Bunun yanında kan şekerinin dengelenmesinderol oynar. Besinler arasında en iyi ödemsöktürücü olarak bilinen maydanoz böbrekte fazlasu ve tuzun atılımını sağlar. Kadınlarda özellikleadet öncesi ve menopoz dönemlerinde vücuttabiriken ödemi atmaya yardımcı olur.