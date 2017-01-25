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nu evde kendiniz yapın

Öksürük şurubunu evde kendiniz yapın
İnatçı öksürük şu günlerde herkesi bıktırdı. Bir türlü öksürükten kurtulamayanlara uzmanlar evde yapılacak doğal bir şurup önerdi. 1 litre suyun içine ince dilimlenmiş 1 adet kabuklu elmayı çay olarak içmenin olumlu etki gösterdiğini söyleyen uzmanlar, balgam söktürücü şurup tarifi verdi: "Malzemeler; 1 orta boy kuru soğan, 1 limonun suyu, 1 bardak kaynar su, 3 yemek kaşığı süzme bal, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım tatlı kaşığı zencefil. Soğanı ve sarımsağı doğrayıp kavanoza koyun. Üzerine 1 su bardağı kaynar su ilave edin. Soğuttuktan sonra süzün. Bal, limon suyu, zencefil ve tarçını ilave edin. İyice çalkalayın. Bu karışım balgam söktürücüdür."
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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