Öksürük şurubunu evde kendiniz yapın

İnatçı öksürük şu günlerde herkesi bıktırdı. Bir türlü öksürükten kurtulamayanlara uzmanlar evde yapılacak doğal bir şurup önerdi. 1 litresuyun içine ince dilimlenmiş 1 adet kabukluelmayı çay olarak içmenin olumlu etki gösterdiğini söyleyen uzmanlar, balgam söktürücü şurup tarifi verdi: "Malzemeler; 1 orta boykuru soğan, 1 limonun suyu, 1 bardak kaynarsu, 3 yemek kaşığı süzme bal, 1 dişsarımsak, 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım tatlıkaşığı zencefil. Soğanı ve sarımsağı doğrayıp kavanoza koyun. Üzerine 1 su bardağı kaynar su ilave edin. Soğuttuktan sonra süzün. Bal, limon suyu, zencefil ve tarçını ilave edin. İyice çalkalayın. Bu karışım balgam söktürücüdür."
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