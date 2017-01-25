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Güçlü diş için hacuç tüketin

Güçlü diş için hacuç tüketin
Birçok hastalıkla mücadele eden , diş sağlığına da olumlu katkı sağlıyor. Dişlerin güçlü olması için başta havuç olmak üzere sert besinlerin tüketilmesi gerektiğini belirten Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı İlker Arslan, havuç ve elma gibi hem lifli hem de çok sert besinleri yemenin dişleri temizlediğini aynı zamanda da güçlendirdiğine dikkat çekiyor. Öte yandan çürükleri ve ağız kokusunu önlemek için her gün birkaç tane nane yaprağı emmenin de etkili sonuç verdiği ifade ediliyor.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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