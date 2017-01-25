Bebek isteyen süt içsin!

Kış günlerinde güneş ışınlarından yeterince faydalanamıyor, D vitaminialamıyoruz. Vücudumuzun D vitamini ihtiyacını besinlerden veya vitaminlerden sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında hamilelik dönemlerini geçiren kadınların bu konuda iki kat daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ferti-Jin KadınSağlığı ve Tüp BebekMerkezi Klinik Direktörü, KadınHastalıkları, Doğum ve Tüp BebekUzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, D vitamini eksikliğinin üreme sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Dr. Taşdemir, şu uyarıda bulunuyor: "Kanda 25 hidroksi vitamin D düzeyini ölçerek vitamin D depolarını değerlendiririz. 30 ng/ml'nin altındaki değerler düşük olarak kabul edilir. Bu vitamini güneşten alabileceğimizgibi ton balığı, uskumru, yumurta sarısı,karaciğer, süt ve süt ürünleri, tahıl gibiürünlerde de bulabiliriz. Eksiklik tespit edilirse günde 600-800 IU arası D vitamini alınabilir. 1000 IU'dan fazla alınmaz, yan etkileri ortaya çıkabilir."
KANSER İN SEYRİNİ ETKİLEYEN VİTAMİN
D vitamininin tüm vücut bağışıklık sistemini düzenleyerek gribal enfeksiyonlara direnci artırdığına da dikkat çeken Dr. Seval Taşdemir, bu vitaminin önemini şöyle özetliyor: "Ayrıca önemli kanser vakalarında, meme, pankreas, kolon, rektum kanserlerinin seyrini etkiler, kalp ve damar hastalıklarını önler. İnfertiliteyi (kısırlığı) önemli şekilde etkileyen çok önemli vitamindir."
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