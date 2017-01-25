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Bebek isteyen süt içsin!

D vitamini eksikliği kısırlığa yol açıyor. Dr. Seval Taşdemir, ‘Yumurta sarısı, uskumru ve süt tüketerek bu vitamin açığını kapatabilirsiniz’ diyor

Bebek isteyen süt içsin!
Kış günlerinde güneş ışınlarından yeterince faydalanamıyor, D vitamini alamıyoruz. Vücudumuzun D vitamini ihtiyacını besinlerden veya vitaminlerden sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında hamilelik dönemlerini geçiren kadınların bu konuda iki kat daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü, Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, D vitamini eksikliğinin üreme sağlığını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Dr. Taşdemir, şu uyarıda bulunuyor: "Kanda 25 hidroksi vitamin D düzeyini ölçerek vitamin D depolarını değerlendiririz. 30 ng/ml'nin altındaki değerler düşük olarak kabul edilir. Bu vitamini güneşten alabileceğimiz gibi ton balığı, uskumru, yumurta sarısı, karaciğer, süt ve süt ürünleri, tahıl gibi ürünlerde de bulabiliriz. Eksiklik tespit edilirse günde 600-800 IU arası D vitamini alınabilir. 1000 IU'dan fazla alınmaz, yan etkileri ortaya çıkabilir."

KANSER İN SEYRİNİ ETKİLEYEN VİTAMİN
D vitamininin tüm vücut bağışıklık sistemini düzenleyerek gribal enfeksiyonlara direnci artırdığına da dikkat çeken Dr. Seval Taşdemir, bu vitaminin önemini şöyle özetliyor: "Ayrıca önemli kanser vakalarında, meme, pankreas, kolon, rektum kanserlerinin seyrini etkiler, kalp ve damar hastalıklarını önler. İnfertiliteyi (kısırlığı) önemli şekilde etkileyen çok önemli vitamindir."
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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