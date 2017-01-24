Reçetelere antibiyotik ayarı

Gereksiz antibiyotik kullanımına karşı Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Dün 'Akılcı Antibiyotik Kullanımı' toplantısında konuşan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin antibiyotik kullanımında 40 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada yer aldığını belirtti. Grip ve nezle gibi durumlarda antibiyotik yazılmasının önüne geçilmesi için geliştirilen sistemi anlatan Akdağ, şunları söyledi: "Antibiyotik bazı mikroplar için etkili. Beta ise mikroptur. Artık grip veya nezle gibi vakalarda virüs mü mikrop mu etkili, bunu 5 dakikada tespit edilebileceğiz. Test bunun hemen tespitini yapıyor. Beta mikrobu çıkarsa antibiyotik yazılacak. Çıkmazsa yazılmayacak. Şu an toplumsalbir problemle karşı karşıyayız. Gereksiz antibiyotik kullanımından dolayı vücut direncimiz azalıyor. Türkiye'de antibiyotik kullanımı kötü bir gelenek haline geldi. Doktorun neden antibiyotik yazıp yazmadığını elektronik olarak da tespit edeceğiz."
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