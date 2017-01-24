Kadının kalbi tehlikenin adresi

Hamilelik diyabeti: Sadece gebelik sırasında oluşan, doğum sonrası normale dönen bu diyabet, uzun vadede yetişkinlerde görülen Tip 2 Diyabet riskini artırabiliyor. 20 yıl boyunca hamilelik diyabeti olan kadınların izlendiği bir araştırmaya göre diyabet, kadınlarda damar kireçlenmesini tetikleyebiliyor. Bu durumda kadınlarda erken yaşlarda kalp ve damar hastalıklarının görülme riskini yükseltiyor.
Polikistik over sendromu: Yumurtalıklarda birçok iyi huylu kist oluşması anlamına gelen Polikistik Over Sendromu, kadınlarda, kalp damar hastalığına yakalanma riskini yükseltiyor. Polikistik Over'ın, kadınlarda damar kireçlenmesi riskini iki kat arttırdığını belirten uzmanlar, geçmişte ya da halen kist problemleri yaşayan kadınların belli aralıklarla kalp ve damar cerrahisinde muayene olması gerektiğini söylüyor.
Hamilelik hipertansiyonu: Hamilelik sırasında gelişen hipertansiyon, gebelikte anne adaylarına zor günler yaşatıyor. Öte yandan yaşanan olumsuzluklar uzun dönemde kadınlarda kalp hastalığını 6 kat, diyabet riskini ise 3 kat artırıyor. Uzmanlar, bu riskin doğumdan sonraki ilk 5-10 yıl içinde bile ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.
Otoimmün hastalıklar: Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırması sonucu gelişen bir hastalık grubu olan otoimmün hastalıklar, daha çok kadınlarda görülmüyor. Romatoid atrit ve Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) gibi romatizmal hastalıklar, kadınlarda özellikle genç yaş grubunda kalp damar hastalığı riskini artırıyor. Yapılan bir çalışmaya göre; 35-44 yaş arasında SLE olan bir kadında yaşıtlarına göre kalp krizi geçirme riski 50 kat artıyor.
Meme kanseri: Meme kanserinde uygulanan kemoterapi ve radyoterapi doğrudan veya dolaylı yoldan kalp hastalığı riskini artırıyor. Tedaviden sonra hemen başlamayan risk, 20 yıla kadar görülebiliyor. Bu nedenle kanser tedavisi gören kadınların, hangi yaşta olursa olsun kalp ve damar hastalıkları kontrollerini düzenliyaptırması gerekiyor.
Menopoz: Doğal bir dönem olan menapoz, kadınları olumsuz etkiliyor. Bu olumsuzluklardan korunmak için uygulanan tedaviler, kalp hastalıkları riskini arttırıyor. Hormon replasman tedavileri, kadınlarda hem kanın pıhtılaşma eğilimini hem de kalp damar hastalıkları riskini artırabiliyor.
HASTALIK SİNSİ İLERLİYOR
Kadınlarda kalp krizinin genelde göğüs ağrısı şeklinde belirti vermedini söyleyen Karadağ, kadınların bu nedenle doktora başvurmayı geciktirdiklerini belirtiyor. Kadınlarda sıklıkla görülen kalp krizi şikayetleri ise ani bastıran yorgunluk, nefes darlığı, göğüs üzerinde baskı hissi, mide ağrısı, boyun, sırt, çene, sağ kol ve sağ omuzda ağrı, ani soğuk ter boşalması gibi belirtilerle kendisini gösteriyor.
NASIL BESLENMELİ?
✔ Yemekler bitkisel yağlarla hazırlanmalıdır. Özellikle hayvansal yağlardan uzak durulmalıdır.
✔ Haftada 2 kez kırmızı et, diğer günler tavuk ve balık yenmelidir.
✔ Meyve ve sebze bol bol tüketilmelidir.
✔ Sarımsak, bol miktarda potasyum, fosfor, selenyum, A ve C vitaminleri ile 75 farklı madde içermekle birlikte kan damarlarını genişletip, kanın pıhtılaşmasını önlemektedir. Bu nedenle sarımsak sık sık tüketilmelidir.
✔ Kuru baklagiller bol bol tercih edilmelidir.
✔ Yer fıstığı, ceviz, badem, fındık, fıstık, ayçekirdeği, kabak çekirdeği gibi kuruyemişlerin çok faydalı olduğu unutulmamalıdır. Ancak kilo problemi olan bireyler kuruyemişleri tüketirmen dikkatli olmalıdır.
✔ Özellikle kalp ritmini bozan alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalıdır.
✔ Mutlaka egzersiz yapılmalıdır. Ayrıca kalp hastalığını tetikleyen stresten de uzak durulmalıdır.
✔ Beyaz ekmek yerine kepekli, çavdar, tam tahıllı veya tam buğday ekmekleri tercih edilmelidir.
✔ Tüketilen şeker miktarı azaltılmalıdır.
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