Yediği hamburger dişlerini döker

Yanlış beslenme cocukların dişlerini vuruyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Somestr tatilinde artan etkinlikler ve bu etkinlikler sırasında alınan şekerli gıdalar, fast-food tarzı beslenme ve asitli içecekler dişlerdeki çürümeyi hızlandırabilir" uyarısı yapıyor. Tatil gunlerinde diş fırcalamayı ihmal eden cocukların dişlerini riske atttığını soyleyen Pertev Kokdemir, "Ebeveynler ozellikle somestre tatilinde cocuklarını iyi takip etmeli, şekerli ve fast-food yiyecekler yerine taze meyvesebze yemeleri konusunda yonlendirici olmalı. Cocukların diş fırcalama alışkanlıklarına duzenli bir şekilde devam etmeleri sağlamalıdır" şeklinde konuşuyor. Kokdemir, tatilin diş hekimi ziyareti icin uygun bir zaman olduğunu ifade ediyor.