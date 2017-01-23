Sürekli üşümek hastalık demek!

Enfeksiyonlar: Soğuk algınlığı, grip, bronşit ve zaturre gibi hastalıkların ilk belirtisi uşume, titreme ve ateş olabiliyor. Uygun tedavi olmadıkca uşumenin oncelik ettiği titreme, ateş ve yaygın vücut ağrıları şeklindeki sorunlar devamlılık gosterebiliyor. Uygun tedavi sonucunda başta uşume olmak uzere diğer yakınmalar da son buluyor.
Hipoglisemi: Kan şekeri duzeyinin 50 mg/ dl veya altına duşmesi 'hipoglisemi' olarak adlandırılıyor. Ulkemizde 20 yaş üzerindeki her 10 kişiden birinde görülen hipogliseminin hızla tedavi edilmesi gerekiyor. Aksi halde bayılma, kalıcı veya gecici beyin fonksiyon değişiklikleri gibi hasarlar bırakabiliyor. Hipoglisemi atakları, hatalı beslenme ve kilo alımı diyabet riskini yukseltiyor. Onlem alınmazsa diyabet gelişebiliyor.
Tiroit: Tiroit bezinin cok veya az calışması uşumenin yanı sıra surekli yorgunluk, saç dökülmesi, kabızlık, kilo alımı gibi sonuclara kadar değişen klinik durumlar gorulebiliyor.
Sinir sistemi: Sinir-ileti sistemi hastalıklarında uşume, hissizlik, hareket bozukluğu gibi belirtilerin altında noropatiler, kas hastalıkları veya multiple skleroz gibi sistemik, ilerleyici hastalıklar yatabiliyor. Ailede benzer hastalık oykusu varsa zaman kaybetmeden ilgili hekime gorunmek gerekiyor.
Kardiyovasküler sistem hastalıklar: Damar sistemini ilgilendiren damar tıkanıklığı ve vasküler endotel hasarı gibi hastalıklarda kanlanmanın yetersizliği, ilgili organların beslenme bozukluğu veya lokalize bölgelerin hassasiyeti nedeniyle özellikle bacaklarda ve kollarda üşüme sorunu gelişebiliyor. Şikayetin devam etmesi durumunda uzman hekime başvurmak yaşamsal önem taşıyor.
YİYELİM ISINALIM
Soğuk havalarda vücut sıcaklığını sabitleyen, iç ısıtan besinlerden bazıları şöyle: Kırmızı et, kuru fasulye-nohut gibi baklagiller, pırasa, karnabahar, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, badem, fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişler, bitter çikolata, balık, üzüm gibi kuru meyveler, tahinpekmez, helva.
NASIL ÖNLEM ALINABİLİR?
● Vücudun ısı kaybını önlemek, üşümemek için ne çok ince ne çok kalın giyinin. Vücut ısısını hapsedip koruyacak şekilde, termal özellikli kıyafetleri tercih edin.
● Beslenmenize dikkat edin, eksik veya gereğinden fazla kalori almayın.
● Bağışıklık sisteminizi vitaminlerle destekleyin.
● Spor vücudun ısı dengesini korumak için önemli. Bu nedenle kış mevsiminde de sporu ihmal etmeyin.
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