Kimyasal bomba

Sağlıklı gıda konusunda aklı karışan Türk insanı artık ne yiyip-içeceğini iyice şaşırdı! Hormonlu sebze-meyvelerden, katkı maddeli gıdalardan korkanlar son olarak palm yağı şokunu yaşadı. Tüm dünyada tüketilen Nutella'daki palm yağının kanserojen olduğu iddiaları ortalığı kasıp kavurdu. Prof. Dr. Canan Karatay, palm yağının, palmiye ağacının meyvesinin çekirdeği veya et kısmından çıkartılan bitkisel bir yağ olduğunu söyledi. "Bu yağ bitkisel ve çok yüksek miktarda Omega-6 içerir ve Omega- 6 da maalesef iyi kullanılmadığı zaman bütün hastalıkların temelinde vardır" diyen Prof. Dr. Karatay'a fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş da destek verdi. Dr. Aktaş, Nutella'yı 'kimyasalbomba' olarak nitelendirdi. "Bu ürününyarısı şekerden oluşuyor" diyen Dr. Aktaş, işlenmiş gıdaların, rafinasyondan geçen yağların ve genetiğine müdahale edilen gıdaların insanların gen yapısını bile bozduğuna dikkat çekerek, şunları ifade etti:
'ÇİKOLATANIN YARISI ŞEKER'
"Olay palm yağının kanserojen olup olmaması meselesi değil. Bahsettiğimiz krem çikolatanın yarısı şekerdenoluşuyor. Palm yağına gelene kadar onun içinde bir sürü katkı maddesi, lezzetartırıcı madde, bir sürü şeker ve mısırşurubu var. Bütün bunların birleştiği kimyasal bombanın içinde biz sadece palm yağını mı konuşacağız? Palm yağı işlemdengeçmiş bir yağdır, burada sorun rafinasyondan geçmesidir. Siz zeytinyağını da rafine edip, Riviera yağı yaparsanız o da insan sağlığına zararlıdır. Konuştuğumuzüründeki rafinepalm yağıdır. Bu rafinasyon işlemi yağın zararlı hale gelmesine sebep oluyor."
Bir tür palmiye ağacı olan 'Elaeis guineensis'in meyvelerinden üretilen palmiye yağı, dayanıklı ve ucuz olması nedeniyle günümüzün en çok kullanılan bitkisel yağlarının başında geliyor. Market raflarındaki ambalajlı ürünlerin yarısı palmiye yağı içeriyor.
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